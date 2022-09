„Schlag den Star“-Fans wütend: „Seid ihr noch ganz dicht?“

Der Kampf um den Titel und die 100.000 Euro bei „Schlag den Star“ ist entschieden. Am Samstagabend (17.09) erlebten die Zuschauer von ProSieben ein eimaliges Duell. Denn die Gegner sind bereits seit 35 Jahren gute Freunde.

Die Rede ist von den beiden Unterhaltungsspezialisten Michael Bully Herbig und seinem Kollegen Rick Kavanian. Beide wollten den Sieg bei „Schlag den Star“ aber nur einer ging am Ende mit dem großen Preisgeld nach Hause. Allerdings nicht ohne bei einigen Zuschauern für Empörung zu sorgen.

Sonntag, 18. September 2022

10.50 Uhr: Viel Licht und wenig Schatten gab es am Samstagabend. Ein Spiel jedoch sorgte für ordentlich Zoff bei den Zuschauern. So sollten beim Spiel „Meinungsforschung“ die Zuschauer durch eine Telefonabstimmung mitwirken. Allerdings waren die Anrufe nicht umsonst, wie sich ein Zuschauer echauffiert. „Habe ich das richtig verstanden? Ich soll 50ct per Anruf ausgeben, um über die Attraktivität von Lindner oder Habeck zu entscheiden. Seid ihr noch ganz dicht?“, meckert beispielsweise ein ProSieben-Zuschauer. Und ein anderer ergänzt: „Ich habe mich auch gefragt, wer da so blöd ist und anruft?“

Samstag, 17. September 2022

„Schlag den Star“: ER gewinnt ProSieben-Show

1.19 Uhr: „Deckeln“ verlangt jetzt noch einmal höchste Konzentration. Abwechselnd versuchen die TV-Stars einen Bierdeckel durch einen Ring auf ein Glas fallen zu lassen.

Und gegen alle Bedenken steht kurz vor halb zwei Uhr morgens fest: Michael Bully Herbig gewinnt die Show! Damit ist das Duell der Comedy-Giganten entschieden.

1.06 Uhr: In Spiel Nummer 14 entscheidet ein Glücksrad über Sieg und Niederlage. Die Komiker müssen vorab sagen, auf welcher Zahl das Rad stehen bleibt. Liegt man mit der Einschätzung falsch, gewinnt der andere.

Es passiert, womit zu Beginn der Show keiner gerechnet hatte. Spiel Nummer 15 wird angekündigt. Jetzt geht es nochmal um alles.

„Schlag den Star“: Dieses Spiel bringt Rick und Bully an ihre Grenze

0.32 Uhr: Mit „Röhren“ wartet das nächste Geduldsspiel auf Zuschauer und Kandidaten. Die Komiker müssen einen, in einer Röhre gelagerten Ball in eine weitere Röhre überführen. Kein leichtes Unterfangen, wenn man sieht wie die beiden kämpfen.

Die Schwierigkeit des Spiels sorgt bereits zu Beginn für Diskussionsstoff und für die Frage, ob drei statt fünf zu erreichende Punkte nicht genug sind. Nach einem nervenaufreibenden Röhren-Duell, gewinnt Bully. Damit steht fest: Das nächste Spiel wird ein Matchballspiel in dem Bully den Show-Sieg holen kann.

0.08 Uhr: Es geht weiter mit einem Merkspiel, in dem sich einer einen Satz einprägen muss, während ihn der andere versucht abzulenken. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellt…

Nach zähem Wiederholen falscher Sätze gewinnt Rick!

23.48 Uhr: Erfolgserlebnis für Rick Kavanian. Er kann Bully wirklich abhängen. Beim Sport-Spiel „Road Tennis“ ist der Kampfgeist jetzt wieder geweckt.

Kaffeepause bei Rick und Bully und es sieht ganz danach aus, als könnte Rick weiter ausbauen – Glück gehab, der Komiker geht als Sieger aus dem Spiel.

23.18 Uhr: Es geht weiter mit einem echten Prosieben-Kultspiel: „Blamieren oder Kassieren“. Bully kündigt schon an: „Ich hasse es“, Rick dürfte es nur zugute kommen, sollte sein Kollege verlieren.

23.09 Uhr: Bei dem Versuch einen Luftballon mit einem Badmintonschläger in eine Röhre zu befördern, kommt Rick beim ersten Versuch an seine Grenzen. Bleibt abzuwarten, ob er an seine Pechsträhne anschließt oder diesmal erfolgreicher ist.

Immerhin zeigt sich der Komiker weiterhin optimistisch. Als er es einmal schafft den Ballon ins Loch zu manövrieren, hat Rick anscheinend Feuer gefangen. Mittlerweile jubeln die Zuschauer im Studio schon für den zurückliegenden Rick wenn er im Nachgang zu Bully den Ballon versenkt. Die Bemühungen reichen am Ende aber nicht aus. Sein Kollege führt weiterhin.

„Schlag den Star“-Fans haben Bitte

22.57 Uhr: Ein Spiel später sieht es so aus, als könnte die Bitte der Fans ins Leere gehen. Bully räumt wieder ab.

22.16 Uhr: In Spiel Nummer 7 wird es dunkel. Die beiden müssen in einem Miniaturschloss einen Schlüssel finden, mit dem sie eine von außen verschlossene Tür wieder öffnen müssen. Der Clou: In dem Raum ist es dunkel und der Schlüssel zwischen Gegenständen versteckt.

Im Schnelldurchlauf knackt Bully einen neuen Rekord. Gerade mal 30 Sekunden brauch er um den Schlüssel zu finden und damit zu gewinnen. Dass der Komiker ein Spiel nach dem anderen gewinnt und seinen Kollegen dabei unfreiwillig ins Abseits drängt, sorgt bei den Fans für Wirbel. Wenn es so weiter geht, steht der Sieger des Abends bereits früher als geplant fest.

Hier einige der Kommentare auf Twitter dazu:

„Bully, Stopp! Wir wollen, dass die Sendung bis zum letzten Spiel geht“

„Ich bin ja Team Bully, aber langsam tut mir Rick leid“

„Rick is not amused. Da bröckelt grade eine Freundschaft“

„Rick, wir wollen 15 Spiele sehen“

„Das ging zu schnell. Schade…“

Die Fans haben eine klare Forderung an Bully – er soll langsam machen und seinem Freund eine Chance lassen.

22.01 Uhr: Es wird gescrabblet. Ein Spiel beim dem Einfallsreichtum gefragt ist. Während die Kontrahenten alles geben, sorgen die langen Wartezeiten bei manchen Zuschauern für Langeweile.

Siehe da, Bully kann seine Führung ausbauen. Der Zwischenstand: 18 zu 3 für Bully.

21.32 Uhr: Die Kandidaten bleiben außerhalb des Studios. Mittlerweile im Regen, müssen die beiden jetzt Steine flitschen. Und wieder einmal muss sich Rick geschlagen geben und den Sieg an seinen Kollegen abgeben.

21.18 Uhr: Für das nächste Spiel geht es nach draußen. Die beiden spielen Postbote und müssen auf dem Fahrrad fahrend Zeitungen auf Podeste werfen. Keine leichte Aufgabe, die die beiden auch noch unter Zeitdruck bewältigen müssen.

21.00 Uhr: Beim Gesichter raten müssen die Comedy-Stars ihre Menschenkenntnis unter Beweis stellen. Schnell zeigt sich, spontanes Antworten fällt auch den Improvisationstalenten nicht immer ganz einfach.

Bei einem Promi wollen beide einfach nicht reagieren. „Jeder kennt sein Lied“, hilft Elton. Währenddessen reagieren die Zuschauer auf Twitter bereits ganz nervös. Eine Zuschauerin schreibt: „Komm, den kennt jeder!“ Am Ende kommt Rick auf den Buzzer und errät Rolf Zuckowski.

20.51 Uhr: Es wird sportlich bei den beiden. „Ball Ball“ bringt Rick und Bully ins Schwitzen. Mit der Hilfe von Tennisbällen müssen die beiden einen Basketball über die Grenze des jeweils anderen schießen.

Ein kräftezehrendes Spiel, dass in der ersten Runde Bully entscheidet. Und er setzt seine Siegessträhne fort, um am Ende als Gewinner das Spiel zu besiegeln.

„Schlag den Star“: Plötzlich schallt Buhruf durch die Arena

20.28 Uhr: Elton läutet die erste Spielrunde ein. „Wer den Hund als erstes auf seinen Teppich gelockt hat, gewinnt“, erklärt Elton. Damit startet die Prosieben-Show mit wohl einem der süßesten Spiele aller Zeiten. Denn die beiden Kontrahenten sollen versuchen Hunde aus der Ferne anzulocken. Und zeigen dabei bereits einen Bruchteil ihres komödiantischen Repertoires.

Die Reaktionen der Zuschauer sind eindeutig:

Das ist jetzt mal ein ganz neues Spiel!

Aus diesem Spiel könnte man wegen mir auch eine ganze Show machen

Können wir bitte eine Show mit den Hunden haben?

Als Hund „Kalle“ trotz sämtlicher Anlockungsversuche von Bully und Rick nicht reagiert, kündigt Elton an: „Kalle ist raus“. Als Reaktion ist ein lauter Buhruf zu hören. Moderator Elton reagiert sichtlich überrascht, hält trotz weiterer Versuche der Kandidaten allerdings an seiner Entscheidung fest und lässt den Hund tauschen. Ganz zur Enttäuschung der Zuschauer, die im Chor betroffen seufzen.

„Schlag den Star“: Bully gegen Rick startet

20.15 Uhr: „Schlag den Star“-Moderator Elton begrüßt das Publikum und gibt den Startschuss für Michael Bully Herbig gegen Rick Kavanian. Unter tosendem Applaus betreten die beiden Kontrahenten die Spielarena.

Die Begeisterung bei den Zuschauern ist bereits riesig, wie die Kommentare auf Twitter zeigen. „Schon jetzt mehr gelacht als in der gesamten Woche“, bringt es einer auf den Punkt.

„Schlag den Star“: So reagieren die Fans

20.08 Uhr: Der Countdown läuft! Nur noch wenige Minuten, dann geht es los mit dem Duell des Jahres.

19.04 Uhr: Rick Kavanian hat schon einmal die Waffen gezückt und zeigt sich kampfbereit mit einer Banane vor der Umkleide von Konkurrent Bully. Der antwortet darauf gelassen mit den Worten: „Ich weiß, wo dein Auto steht!“ Klingt, als könnten sich die Zuschauer auf einen Schlagabtausch der besonderen Art freuen.

10.30 Uhr: Die Vorfreude auf den heutigen Spieleabend bei Schlag den Star steigt bei den Fans. Viele haben sich genau so eine Kombination der Gegner gewünscht. In der Vergangenheit haben die Zuschauer im Vorfeld immer etwas auszusetzen gehabt. Doch schaut man sich in den sozialen Medien findet man fast keinen einzigen negativen Kommentar. Im Gegenteil: Für manche ist das die Kombination des Jahres.

So schreibt eine Zuschauerin auf Instagram: „Das ist echt zu gut, um wahr zu sein!“. Ein anderer kommentiert: „Endlich mal etwas wofür es sich lohnt Fernsehen zu schauen“ oder „Jawoll, da wird nach Jahren wohl mal wieder der Fernseher eingeschaltet“.

Am Samstagabend (17.09) wird sich dann zeigen, wer der Stärkere ist. Los geht es ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

Das ist „Schlag den Star“:

Schlag den Star ist eine Erfindung von Stefan Raab

Die Show begann einst als Schlag den Raab

Sie wird seit 2009 produziert

Seit 2006 moderiert Elton

