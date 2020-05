Schlag den Star: Thomas Hayo gewinnt! Jorge Gonzalez fordert jetzt DAS von ihm

Schlag den Star: Jorge Gonzalez tritt am Samstagabend gegen Thomas Hayo an.

In der Prosieben-Show „Schlag den Star“ traten am Samstagabend zwei Catwalk-Experten gegeneinander an, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Schon seit Tagen freuten sich die Fans auf ein packendes Duell zwischen Jorge Gonzalez und Thomas Hayo!

Wir haben „Schlag den Star“ im Live-Ticker begleitet.

Schlag den Star im Liveticker - alles was du wissen musst!

Sonntag, 03. Mai

6.45 Uhr: Das nennt man mal einen guten Verlierer! Jorge Gonzalez hat auf Instagram nach seiner Niederlage bei „Schlag den Star“ am Abend seinem Kontrahenten Thomas Hayo gratuliert. Mit den Worten "Ich gratuliere Dir Papichu Thomas Hayxo, hat viel Spaß gemacht... und jetzt trinken wir einen Mohito, aber Du bezahlst... und nicht vergessen: Ich will auch ein Paar High Heels."

00.37 Uhr: Thomas Hayo entscheidet auch Spiel 13 für sich – und gewinnt damit die Show! Jorge Gonzalez muss sich geschlagen geben.

Thomas Hayo und Jorge Gonzalez. Foto: imago stock&people

Matchball in Spiel 13

00.31 Uhr: Damit ist das nächste Spiel ein Matchballspiel. Bei „Ringing the Bull“ kann Thomas alles klar machen!

00.28 Uhr: Thomas beweist ungeahnte Qualitäten an der Tischtennisplatte. Keine Chance für Jorge. Es steht jetzt 60:18.

00.19 Uhr: Es wird wieder sportlich! Spiel zwölf heißt „Tischtennis-Squash“.

Thomas setzt sich weiter ab

00.15 Uhr: Auch „Blamieren oder Kassieren“ geht an Thomas. Damit steht es 48:18.

00.06 Uhr: Es geht weiter mit Spiel elf. „Blamieren oder Kassieren“. Ein Klassiker.

Kommt Jorge nochmal zurück?

23.55 Uhr: Am Ende gewinnt Thomas Spiel zehn. Es steht jetzt 37:18. Kann Jorge nochmal zurückschlagen?

23.40 Uhr: Sehr spannend! Beim „Volleyball“ sind die Kontrahenten auf Augenhöhe.

23.32 Uhr: Bevor es losgeht, müssen erstmal Jorges Fragen geklärt werden. Kann der Deutsch-Kubaner wieder mit seiner Fitness punkten?

23.21 Uhr: Nochmal Werbung. Danach geht es zum „Volleyball“!

Thomas gewinnt auf dem „Catwalk“

23.18 Uhr: Das war knapp! Aber Thomas gewinnt „Catwalk“ – und führt jetzt mit 27:18.

Thomas Hayo. Foto: imago images / Ulmer

23.04 Uhr: Gewohntes Terrain für Jorge und Thomas! Spiel neun heißt „Catwalk“. Dabei müssen die Kontrahenten ohne etwas sehen zu können möglichst nah an eine Markierung heranlaufen.

Unentschieden nach Spiel acht

22.57 Uhr: Thomas gewinnt „Wo ist das?“. Damit steht es unentschieden. 18:18.

22.49 Uhr: Thomas liegt in Spiel acht vorne. Aber erstmal Werbung.

22.40 Uhr: Das nächste Spiel heißt „Wo ist das?“. Anhand von Bildern müssen Jorge und Thomas verschiedene Städte erkennen.

Führung ausgebaut

22.34 Uhr: Auch Spiel sieben geht an Jorge! Damit hat der Deutsch-Kubaner drei Spiele in Folge gewonnen – und führt mit 18:10.

Jorge Gonzalez. Foto: imago images / Future Image

22.26 Uhr: Im nächsten Spiel müssen Jorge und Thomas Luftballons mit Baggern zum Platzen bringen. Es geht um sieben Punkte.

Jorge lässt die Muskeln spielen

22.18 Uhr: Das Klettern ist wahnsinnig anstrengend! Vor allem Thomas muss zwischen den Leiterstäben kämpfen. Jorge wirkt fitter. Der Deutsch-Kubaner lässt die Muskeln spielen – und geht in Führung! 11:10 nach Spiel sechs.

22.02 Uhr: In Spiel sechs geht es hoch hinaus. Jorge und Thomas müssen im Slalom durch Leiterstäbe klettern. Nicht ganz einfach.

21.51 Uhr: Kurze Unterbrechung. Werbung.

Erster Spielgewinn beim „Skee Ball“

21.46 Uhr: Jorge gewinnt „Skee Ball“ – und damit sein erstes Spiel! Jetzt geht es für die beiden Kandidaten an die frische Luft. Das nächste Spiel findet draußen statt.

Jorge Gonzalez. Foto: imago images / Future Image

21.39 Uhr: „Skee Ball“ scheint Jorge zu liegen. Der Deutsch-Kubaner beweist eine ruhige Hand.

21.30 Uhr: Nach der zweiten Werbung geht es mit „Skee Ball“ weiter.

Deutliche Führung

21.18 Uhr: Thomas gewinnt auch Spiel vier. Diesmal war Jorge allerdings wirklich nah dran. Trotzdem steht es 10:0 für Thomas.

21.13 Uhr: Ausgeglichenes Ding! Zur „Halbzeit“ steht es beim „Schwingen“ 3:3.

21.07 Uhr: Spiel vier heißt „Schwingen“. Jorge und Thomas müssen sich an einem Seil von Plattform zu Plattform schwingen.

Auch Spiel drei geht an Thomas

21.02 Uhr: Doch Jorge gibt seine Führung noch her. Thomas entscheidet damit auch das dritte Spiel für sich. Es steht 6:0.

20.56 Uhr: Übrigens hat Jorge inzwischen die Schuhe gewchselt. Der Deutsch-Kubaner trägt jetzt Sneaker – und liegt in Spiel drei vorne.

20.53 Uhr: Die erste Werbung ist vorbei. Weiter geht es mit Spiel drei. Es heißt: „Drei oder vier?“.

Jorge randaliert im Studio

20.44 Uhr: Im zweiten Spiel geht es darum einen kleinen Turner per Knopdruck um eine Stange zu drehen. Thomas gewinnt deutlich – weil Jorge das System nicht versteht. Für seine Niederlage macht der Deutsch-Kubaner allerdings nicht sich selbst, sondern seinen kleinen Turner verantwortlich. „Du blöde Kuh“, ruft Jorge – und schlägt den Turner vom Reck.

Thomas gewinnt das erste Spiel

20.34 Uhr: Thomas gewinnt Spiel eins! Sein Medizinball klebt früher an der Scheibe. Das nächste Spiel heißt „Umdrehungen“.

20.31 Uhr: Wir kommen zum ersten Spiel. Es heißt „Festkleben“. Dabei muss ein Medizinball mit Klebeband an einer Plexiglasscheibe befestigt werden.

20.24 Uhr: Auch Thomas Hayo ist jetzt da – und gibt sich ganz cool. Aufgeregt? „Come on“.

Jorge trägt Mega-Absatz

20.20 Uhr: Jorge Gonzalez kommt ins Studio. Er trägt High-Heels mit Mega-Absatz. Wie sollte es auch anders sein?

20.15 Uhr: Es geht los! Moderator Elton begrüßt alle Zuschauer zu Hause. Ein Studiopublikum gibt es in der Corona-Krise nicht.

19.44 Uhr: Sowohl Jorge Gonzalez, als auch Thomas Hayo scheinen übrigens richtig was in der Birne zu haben. Jorge hat einen Diplomabschluss in Nuklearökologie, Thomas hat Visuelle Kommunikation studiert.

Kontrahenten kennen sich

17.45 Uhr: Die beiden Kontrahenten dürften sich aus früheren Tagen gut kennen. Jorge Gonzalez war schließlich jahrelang Catwalk-Coach bei „Germany’s Next Topmodel“ – Thomas Hayo saß zur gleichen Zeit in der Jury der Castingshow.

16.26 Uhr: Zumindest die Buchmacher sehen Thomas Hayo heute Abend in der haushohen Favoritenrolle. Wer auf einen Sieg von Jorge Gonzalez bei „Schlag den Star“ setzt, hat die Chance sein Geld zu verdreifachen.

Jorge Gonzalez gegen Thomas Hayo. Wer gewinnt am Samstagabend? Foto: picture alliance/dpa

Jorge gibt sich kämpferisch

15.47 Uhr: Auch Jorge Gonzalez gibt sich vor „Schlag den Star“ kämpferisch. „Es wartet ein knallhartes Duell auf dich, lieber Thomas! Du kannst schonmal deine Boots gegen meine High Heels tauschen, denn ich werde kein Mitleid mit dir haben“, so der Deutsch-Kubaner.

Das ist „Schlag den Star“:

"Schlag den Star" ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um eine Variante der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

15.32 Uhr: Thomas Hayo zeigt sich vor der „Schlag den Star“-Sendung am Abend siegessicher. „Für Jorge wird es leider kein Foto geben. Die „Schlag den Star“-Arena ist eben kein Laufsteg!“, stellt der GNTM-Gastjuror noch einmal klar.