Schlag den Star im Liveticker: Jorge mit krasser Kampfansage! Wer ist Favorit?

Schlag den Star: Jorge Gonzalez tritt am Samstagabend gegen Thomas Hayo an.

Bei „Schlag den Star“ treten am Samstagabend zwei Catwalk-Experten gegeneinander an, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Seit Tagen freuen sich die Fans auf ein packendes Duell zwischen Jorge Gonzalez und Thomas Hayo!

Wir begleiteten „Schlag den Star“ im Live-Ticker.

Schlag den Star im Liveticker!

20.15 Uhr: Es geht los! Moderator Elton begrüßt alle Zuschauer zu Hause. Ein Studiopublikum gibt es in der Corona-Krise nicht.

19.44 Uhr: Sowohl Jorge Gonzalez, als auch Thomas Hayo scheinen übrigens richtig was in der Birne zu haben. Jorge hat einen Diplomabschluss in Nuklearökologie, Thomas hat Visuelle Kommunikation studiert.

17.45 Uhr: Die beiden Kontrahenten dürften sich aus früheren Tagen gut kennen. Jorge Gonzalez war schließlich jahrelang Catwalk-Coach bei „Germany’s Next Topmodel“ – Thomas Hayo saß zur gleichen Zeit in der Jury der Castingshow.

16.26 Uhr: Zumindest die Buchmacher sehen Thomas Hayo heute Abend in der haushohen Favoritenrolle. Wer auf einen Sieg von Jorge Gonzalez bei „Schlag den Star“ setzt, hat die Chance sein Geld zu verdreifachen.

Jorge Gonzalez gegen Thomas Hayo. Wer gewinnt am Samstagabend? Foto: picture alliance/dpa

15.47 Uhr: Auch Jorge Gonzalez gibt sich vor „Schlag den Star“ kämpferisch. „Es wartet ein knallhartes Duell auf dich, lieber Thomas! Du kannst schonmal deine Boots gegen meine High Heels tauschen, denn ich werde kein Mitleid mit dir haben“, so der Deutsch-Kubaner.

--------------

Das ist „Schlag den Star“:

"Schlag den Star" ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um eine Variante der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

---------------

15.32 Uhr: Thomas Hayo zeigt sich vor der „Schlag den Star“-Sendung am Abend siegessicher. „Für Jorge wird es leider kein Foto geben. Die „Schlag den Star“-Arena ist eben kein Laufsteg!“, erklärt der ehemalige Juror von „Germany’s Next Topmodel“.