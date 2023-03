„Schlag den Star“: Zuschauer sauer – „Kann man sich wirklich verarscht vorkommen“

Am Samstagabend (11. März 2023) ist es wieder so weit. ProSieben lässt zwei Prominente gegeneinander antreten. Es geht um Ruhm, Ehre und nicht gerade wenig Geld. Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann lautet das „Schlag den Star“-Duell dieses Mal. Wir begleiten die Show für dich im Liveblog.

So verpasst du kein Spiel, keine Entscheidung und weißt am Ende ganz genau, wer die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen darf und sich „Schlag den Star„-Siegerin in den Lebenslauf tippen darf.

9 Uhr: Nur noch wenige Stunden bis zum großen Duell. Um 20.15 Uhr heißt es am Samstagabend bei ProSieben „Schlag den Star“. Einige Fans sind von der Konstellation Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann allerdings nur wenig begeistert. Die beiden Frauen verstehen sich ihrer Meinung nach zu gut.

„Wieso stehen die beiden Kandidaten nebeneinander und machen gemeinsam ein Fotoshooting, obwohl sie doch später versuchen, sich gegenseitig in Spielen das Leben schwer zu machen? Da kann man sich als Zuschauer wirklich verarscht fühlen“, schreibt beispielsweise ein Fan der Sendung bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Das wird wieder so eine Küsschen hier, Küsschen da Sendung! Alle haben sich lieb! Ich will mal wieder was mit Spannung sehen.“

Ob es wirklich dazu kommt? Wir werden sehen. Spätestens heute Abend wissen wir mehr. Das „Schlag den Star“-Duell Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr live.