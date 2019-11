„Schlag den Star“ (Pro7): Zuschauer verwundert – „Ist der betrunken?“

Diese Show hatte es in sich! Bei „Schlag den Star“ am Samstagabend gab es geballte Frauenpower! Am Start waren Schauspielerin Luna Schweiger (22) und Schlagersängerin Vanessa Mai (27).

Während Luna Schweiger hauptsächlich in verschiedenen Filmen ihres Vaters Til Schweiger mitgespielt hat und an Reitturnieren teilnimmt, ist Vanessa Mai als Schlagersängerin erfolgreich, hat auch schon in der Tanzshow „Let´s Dance“ mitgemacht.

„Schlag den Star“: Twitter-Nutzer lachen über Til Schweiger

Luna Schweiger macht direkt am Anfang bei „Schlag den Star“ eine Kampfansage: „Ich sag immer, lieber Filme mit Til Schweiger machen als Musik mit Dieter Bohlen!“ Und sie legt noch einen drauf: „Ey Vanessa! Reden ist Silber, aber Schweiger ist Gold“.

Viele Zuschauer sind allerdings mit einer ganz anderen Frage beschäftigt. Im Studio sitzt nämlich auch Lunas Papa Til Schweiger. Er drückt im Publikum die Daumen. Am Anfang hatten die Zuschauer die Sorge, dass sie genauso nuschelt wie ihr Vater – aber das macht Luna zum Glück nicht...

Das ist Luna Schweiger:

1997 in Berlin geboren

Sie ist die Tochter von Til Schweiger

2007 gab sie ihr Filmdebüt im Streifen "Keinohrhasen"

Luna Schweiger ist die ältere Schwester von Emma und Lilli Schweiger

Als Moderator Elton ihrem Vater Til dann Fragen stellt, sind seine Antworten tatsächlich nicht so leicht zu verstehen. Viele Zuschauer auf Twitter fragen: „Ist der betrunken?“

Ist Til schon wieder betrunken? Der nuschelt so.. #SchlagdenStar — Saskia (@SaskiaBre) November 9, 2019

Eine Auswahl weiterer Kommentare:

„Ist er noch nüchtern?“

„Untertitel bitte!“

„Til Schweiger wieder besoffen?“

„Til Schweiger hat jetzt schon drei Promille intus“

„Nuschel nuschel nuschel“

Ein anderer Nutzer fragt: „Was ist grün und nuschelt im Gurkensalat? Dill Schweiger!“

Vanessa Mai duellierte sich bei „Schlag den Star“ mit Luna Schweiger. Foto: imago images / Future Image

Vanessa Mai:

Vanessa Mai ist am 2. Mai 1992 in Aspach als Vanessa Marija Else Mandekić geboren

Bekannt wurde sie als Mitglied der Band „Wolkenfrei“

Inzwischen ist sie als Solokünstlerin erfolgreich

Vanessa Mai ist die Schwiegertochter von Andrea Berg

Schockmoment bei „Schlag den Star“

Einen Schockmoment gibt es schon vor dem ersten Spiel: Als Elton eine Umdrehung am Reck vormacht, stolpert er über die Geräte, fällt hin. Trotzdem moderiert er souverän weiter. Diese Runde ging übrigens an Luna Schweiger.

Luna Schweiger mit ihrem Vater Til Schweiger. Foto: imago images

Vanessa Mai gewinnt das Duell

Bei „Schlag den Star" traten am Samstagabend Luna Schweiger und Vanessa Mai gegeneinander an. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Und wer wurde zur Siegerin des Abends erkoren? Es sah lange Zeit so aus, als ob Luna Schweiger gewinnen würde. Sie führte bis zum letzten Spiel. Doch in dieser 15. Runde hat Vanessa Mai dann überraschend das Rennen für sich entschieden. Ein knapper Sieg!

So reagieren die Fans auf Social Media:

"Sehr schöne Sendung, weil eigentlich schau ich selten abends so Sendungen, hat sich aber toll gemacht die Luna, ️sehr gut. Mag sie lieber als Vanessa, aber gut, andermal ist sie dran."

"Die Show war super!"

"Herzlichen Glückwunsch. Kämpferin mit Herz"

Das ist Schlag den Star:

Schlag den Star gibt es seit 2009

Es handelt sich um eine Spielshow bei Prosieben

Wird von Raab TV und Brainpool produziert

Ein Kandidat oder Prominenter tritt in verschiedenen Disziplinen gegen einen prominenten Gegner an

