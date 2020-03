Schlag den Star: Moderator Elton ringt um Fassung – „Möchte damit nichts zu tun haben“

Was für eine ungewohnte Situation bei der Prosieben-Sendung Schlag den Star am Samstagabend: Die Show fand aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Zusätzlich hatte ein Star kurz zuvor abgesagt. Cathy Hummels fiel aus. Ihr Onkel und ihre Tante hatten sich kurz zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Da wollte die Spielerfrau lieber bei ihrer Familie sein.

Für sie sprang Blümchen alias Jasmin Wagner gegen Dagi Bee ein. Und sorgte für ordentlich Zoff.

Wir begleiteten Schlag den Star im Live-Ticker:

Schlag den Star: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Sonntag 22. März

10.20 Uhr: Cathy Hummels befindet sich ja eigentlich in Coronavirus-Quarantäne, konnte deshalb nicht am Samstag gegen Influencerin Dagi Bee antreten. Doch jetzt kommt diese Geschichte raus >>>

Samstag, 21. März

23.58 Uhr:

Dagi Bee gewinnt das Spiel und damit die Show!

23.42 Uhr: Die Kandidatinnen müssen mit einem Tri-Scooter gegeneinander eine Rennstrecke fahren.

23.38 Uhr: Ein Matchballspiel. Tri-Scooter heißt es. Also wir sind dann mal für Dagi.

23.36 Uhr: Und der Sieg geht an Dagi.

23.33 Uhr: Nun müssen die beiden Wörter fühlen. Bedeutet: Vor ihnen liegen versteckt Holzbuchstaben, die ein Wort ergeben. Dieses müssen die Damen erfühlen.

23.20 Uhr: Selbst Elton ist genervt: „Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben“.

„Schlag den Star“-Moderator Elton. Foto: ProSieben / Frank Hempel

23.15 Uhr: So langsam wird es echt anstrengend mit Blümchen. Finden auch die Fans:

Keine Ahnung, was Cathy Hummels für eine ist. Aber sie wäre mir lieber gewesen als Blümchen

Ich liebe @MagicRon für diese ganzen Sticheleien gegen Blümchen

Die Jasmin sagt auch ständig Sachen, die wir nicht hören wollen

Blümchen hat ja so gar keinen Filter beim Reden.

Bitte Blümchen, halt Dein Maul!

Ich finde Blümchen arrogant und überheblich. Mehr Schein als sein

Blümchen ist so peinlich

23.10 Uhr: „Ich werde noch richtig gut, ich werde Basketballerin“, ruft Blümchen. Bestimmt...

23.05 Uhr: Weiter geht's mit Basketball. Auf einer drehenden Plattform. Gar nicht mal sooo einfach.

22.52 Uhr: Bienchen gewinnt gegen Blümchen: Die Schmetterlinge sind Dagi Bee wohl gesonnen. Sie catch mehr Insekten aus der Luft und entscheidet das Spiel für sich.

22.38 Uhr: Wenig rosige Aussichten für Blümchen: Dagi Bee gewinnt "Blamieren oder Kassieren". Die letzte Frage: Wann war der Equal Pay Day in Deutschland? Dagi Bee errechnet sich die Antwort, Blümchen stellt anschließend fest: "Kenne ich gar nicht." Der Tag macht auf die ungleiche Bezahlungen im Job für Männer und Frauen aufmerksam.

22.26 Uhr: 21:7 - Dagi Bee baut ihre Führung aus. Und Jasmin findet blumige Worte, warum sie auch das Spiel "schießen" verliert. Die Waffe hat beim ersten Mal zu schnell ausgelöst, jaja.

22.08 Uhr: Nächster Sieg für Influencerin Dagi Bee: Sie steigert sich im Kartfahren um 100 Prozent und zieht Blümchen ab.

21.48 Uhr: Blümchen betont mehrfach, dass ihr das Spiel "tanzen" überhaupt kein Spaß macht. Was sagt sie, als das Spiel vorbei ist? "Das möchte ich für zuhause". Verloren hat sie trotzdem. Dagi Bee führt wieder.

21.42 Uhr: Eurodance ist zurück: Kann Blümchen von ihrem 90er Dance-Moves profitieren?

21.29 Uhr: Erstmals geht Blümchen in Führung: Sie verschätzt sich zwar häufig in ihrer Tonlage, doch das Spiel "schätzen" gewinnt sie.

21.26 Uhr: Wir machen uns ein bisschen Sorgen um Dagi Bee. Sie hat doch nicht etwa...

... eine stinknormale Erkältung?

21.21 Uhr: Kurzer Blick rüber zu Twitter. Dort sind sich die Kommentatoren überraschend einig: Dagi Bee sympathisch, Blümchen bisher eher, nun ja, redselig, aufgedreht und extrovertiert. Damit ist die Kritik noch nett verpackt.

21.08 Uhr: „Blümchen ist back!“ - sie gewinnt das dritte Spiel: Frauenfußball. Dabei hat sie Dagi Bee alt aussehen lassen.

20.44 Uhr: Easy win für Bloggerin Dagi: Sie gewinnt auch die zweite Runde. Mit Frisuren kennt sie sich aus. Was bisher nicht wirklich rund läuft, ist die Technik im Studio.

20.37 Uhr: Dagi Bee gewinnt das erste Spiel und balanciert die Bücher geschickter und vor allem schneller als ihre Kontrahentin auf dem Kopf.

20.18 Uhr: Trotz Abwesenheit hat es Cathy Hummels in die Sendung geschafft. Per Videochat ist sie zugeschaltet und richtet einige Worte an die Zuschauer daheim. Auf Eltons Frage, wem sie denn die Daumen drückt, antwortet sie diplomatisch: „Beiden“.

Freitag, 20. März:

14.38 Uhr: Cathy Hummels muss absagen, Blümchen springt ein

Cathy Hummels muss die 'Schlag den Star'-Folge, die für den morgigen Samstag geplant war, absagen.

Grund für die kurzfristige Absage ist, dass der Onkel und die Tante von Cathy Hummels mit dem Coronavirus infiziert sind. Auf Instagram erklärte Cathy Hummels: „Da wir in unserer Familie alle einen sehr engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl, den Ludwig bei Oma und Opa und meiner Schwester zu lassen. Deswegen, so schwer es mir fällt, habe ich mich entschieden, 'Schlag den Star' abzusagen.“

Cathy Hummels musste absagen. Foto: imago images

Cathy Hummels muss 'Schlag den Star' absagen

Hummels sei schon auf dem Weg nach Köln gewesen, erzählt sie weiter. Sie sei aber direkt umgekehrt, wird sich nun auch in eine 14-tägige Quarantäne begeben und auf Corona testen lassen.

Cathy Hummels: „Ich will einfach nicht so verantwortungslos sein und irgendjemanden anstecken. Es kann einfach sein, dass ich den Virus in mir trag, weil wir sehr eng in meiner Familie sind.“

Allerdings ist kurze Zeit später ein Video aufgetaucht, dass die Fans der Münchnerin so richtig in Rage versetzt: Cathy Hummels beim Einkaufen! >> Mehr dazu liest du hier.

Das ist „Schlag den Star“:

Schlag den Star (kurz SdS) ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Sie ist eine Variante der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Am Samstag hätte eigentlich Cathy Hummels gegen Dagi Bee antreten sollen

Hummels musste jedoch krankheitsbedingt absagen

Hummels: „Man darf und soll nicht egoistisch sein“

Niedergeschlagen sagt Cathy weiter: „Es ist jetzt nicht richtig. Man darf und soll nicht egoistisch sein. Ich wünsche aber den Girls morgen eine tolle Show.“

Wie ProSieben gegenüber dieser Redaktion bestätigte, habe der Sender schon einen Ersatz für Cathy Hummels gefunden. Es ist Sängerin Jasmin Wagner (Blümchen).

„Schlag den Star“ mit Youtuberin Dagi Bee gegen Sängerin Blümchen wird am Samstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. (dg/mb)