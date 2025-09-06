„Schlag den Star“-Fans auf 180 – „Echt am Ende“

Diesen Showdown gab es noch nie! Bei der neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ auf ProSieben kommt es am 6. September 2025 zur Primetime zu einem TV-Duell der ganz besonderen Art.

Und das sorgt schon jetzt in den Fanlagern für reichlich Gesprächsstoff. Schon vor Showbeginn diskutieren die Zuschauer unter einem aktuellen Instagram-Beitrag zur „Schlag den Star“-Ausgabe hitzig. Doch was beschäftigt sie konkret?

„Schlag den Star“: Verona und Diego vs. Natascha und Wilson Gonzalez

Für die Unterhaltungsfans ist es eine absolute Premiere. Bei „Schlag den Star“ stehen sich die Mutter-Sohn-Duos Verona Pooth und Sohn Diego und Natascha Ochsenknecht und Sohn Wilson Gonzalez gegenüber.

Sie kämpfen wie gewohnt um die satte Gewinnsumme von 100.000 Euro. In bis zu 15 Spielen müssen die vier Kandidaten Geschick, Wissen, Ausdauer und starke Nerven beweisen. Moderiert wird das packende Familien-Battle von Matthias Opdenhövel.

Und eines dürfte sicher sein: Dieser Abend verspricht Spannung, überraschende Wendungen und unterhaltsame Momente. Die Resonanz ist schon vor der eigentlichen Live-Ausstrahlung sehr groß.

Fans sparen nicht an Kommentaren

Zahlreiche Anhänger diskutieren unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von „Schlag den Star“. Doch was beschäftigt die TV-Zuschauer so stark? Zwischen Vorfreude und Frust: Während manche Fans ihre Favoriten feiern, lassen andere an manchen Stars kein gutes Haar und lästern.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Ich denke, dass es spannend wird. Ich wünsche den Pooths viel Erfolg.“

„Die nervige Stimme von der Pooth geht mir jetzt schon auf die Nerven. Und wo sind eigentlich die Promis?“

„Ich mag beide Teams und bin neutral. Die Besseren sollen einfach gewinnen. Ich bin gespannt. Viel Glück!“

„Oh mein Gott! Das ist so eine gute Kombination. Team Ochsenknecht, holt euch den Pokal.“

„Wenn die Promi-Eltern auf Krampf ihren Nachwuchs ins Geschäft bringen wollen.

„Danke für die Warnung. Ich hätte fast eingeschaltet.“

„Das muss ich unbedingt verpassen.“

„Diese Show ist echt am Ende.“

Wer wird das packende Duell für sich entscheiden? Am Samstagabend (6. September) bzw. in der Nacht zum 7. September wird es bei ProSieben aufgeklärt.