Neues Konzept bei „Schlag den Star“ – DAS gab es zuvor noch nie

Ein ganz besonderes TV-Duell steht bevor: Wenn am 6. September 2025 die nächste Ausgabe von „Schlag den Star“ läuft, treffen zwei echte Promi-Familien aufeinander. ProSieben hat bestätigt, dass Verona Pooth mit ihrem Sohn Diego gegen Natascha Ochsenknecht und ihren Sohn Wilson Gonzalez antreten wird. Damit gibt es eine Premiere in der Geschichte der Show: Zum ersten Mal treten zwei Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an!

Schon jetzt ist klar: Dieses Duell hat das Potenzial für reichlich Spannung, Emotionen und Überraschungen. Schließlich bringen beide Familien Erfahrung im Rampenlicht mit – und das dürfte sich im Wettkampf bemerkbar machen. Doch wer wird am Ende die Nase vorn haben und die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen?

Mutter-Sohn-Power bei „Schlag den Star“

Verona Pooth ist es gewohnt, mit ihrem ältesten Sohn aufzutreten. Diego Pooth machte zuletzt selbst Schlagzeilen, als er die 18. Staffel von „Let’s Dance“ 2025 gewann. Auch Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht sind ein eingespieltes Duo – beide treten regelmäßig in der Familien-Dokusoap „Diese Ochsenknechts“ auf. Nun wollen sie auch bei „Schlag den Star“ beweisen, was in ihnen steckt.

Das Publikum darf gespannt sein, welche Talente die beiden Teams im direkten Duell zeigen werden. Denn bei „Schlag den Star“ geht es nicht nur um Kraft und Ausdauer, sondern auch um Geschick, Köpfchen und Nervenstärke. Gerade in dieser besonderen Konstellation dürfte das Kräftemessen für ordentlich Unterhaltung sorgen.

Erfahrung als Trumpf?

Verona Pooth könnte in dieser Begegnung einen Vorteil haben. Sie trat bereits 2020 bei „Schlag den Star“ an und setzte sich damals gegen Janine Kunze durch. Aus dem Ochsenknecht-Clan hat bisher nur Vater Uwe das Abenteuer gewagt – er verlor 2023 gegen Heiner Lauterbach.

In den vergangenen Ausgaben setzte die Show verstärkt auf prominente Zweierteams: Ehepaare wie Annemarie und Wayne Carpendale gegen Bushido und Anna-Maria Ferchichi oder die Schwestern-Duelle der Geissens und Schweigers lieferten schon jede Menge TV-Momente. Doch die Mutter-Sohn-Kombination ist neu – und genau das macht das bevorstehende Duell so besonders.

Wer am Ende die 15 Runden für sich entscheidet, bleibt abzuwarten. Klar ist aber schon jetzt: Wenn die Pooths und die Ochsenknechts aufeinandertreffen, wird es ein Abend voller Spannung, Familiendynamik und Überraschungen – und am Ende wartet der große Preis von 100.000 Euro.

