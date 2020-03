Schlag den Star im Live-Ticker: Cathy Hummels plötzlich doch in der Sendung

Ungewohnte Situation bei Schlag den Star: Die Sendung findet aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Zusätzlich hat ein Star abgesagt. Cathy Hummels fällt krankheitsbedingt aus. Für sie springt Blümchen alias Jasmin Wagner gegen Daggi Bee ein.

Wir begleiten Schlag den Star im Live-Ticker, damit dir vorm Fernseher nicht langweilig wird:

Schlag den Star im Live-Ticker

+++ Hier den Ticker aktualisieren +++

Samstag, 21. März

21.48 Uhr: Blümchen betont mehrfach, dass ihr das Spiel "tanzen" überhaupt kein Spaß machen. Was sagt sie, als das Spiel vorbei ist? "Das möchte ich für zuhause". Verloren hat sie trotzdem. Daggi Bee führt wieder.

21.42 Uhr: Eurodance ist zurück: Kann Blümchen von ihrem 90er Dance-Moves profitieren?

21.29 Uhr: Erstmals geht Blümchen in Führung: Sie verschätzt sich zwar häufig in ihrer Tonlage, doch das Spiel "schätzen" gewinnt sie.

21.26 Uhr: Wir machen uns ein bisschen Sorgen um Daggi Bee. Sie hat doch nicht etwa...

... eine stinknormale Erkältung?

21.21 Uhr: Kurzer Blick rüber zu Twitter. Dort sind sich die Kommentatoren überraschend einig: Daggi Bee sympathisch, Blümchen bisher eher, nun ja, redselig, aufgedreht und extrovertiert. Damit ist die Kritik noch nett verpackt.

21.08 Uhr: „Blümchen ist back!“ - sie gewinnt das dritte Spiel: Frauenfußball. Dabei hat sie Daggi Bee alt aussehen lassen.

20.44 Uhr: Easy win für Bloggerin Daggi: Sie gewinnt auch die zweite Runde. Mit Frisuren kennt sie sich aus. Was bisher nicht wirklich rund läuft, ist die Technik im Studio.

20.37 Uhr: Daggi Bee gewinnt das erste Spiel und balanciert die Bücher geschickter und vor allem schneller als ihre Kontrahentin auf dem Kopf.

20.18 Uhr: Trotz Abwesenheit hat es Cathy Hummels in die Sendung geschafft. Per Videochat ist sie zugeschaltet und richtet einige Worte an die Zuschauer daheim. Auf Eltons Frage, wem sie denn die Daumen drückt, antwortet sie diplomatisch: „Beiden“.

Freitag, 20. März:

14.38 Uhr: Cathy Hummels muss absagen, Blümchen springt ein

Cathy Hummels muss die 'Schlag den Star'-Folge, die für den morgigen Samstag geplant war, absagen.

Grund für die kurzfristige Absage ist, dass der Onkel und die Tante von Cathy Hummels mit dem Coronavirus infiziert sind. Auf Instagram erklärte Cathy Hummels: „Da wir in unserer Familie alle einen sehr engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl, den Ludwig bei Oma und Opa und meiner Schwester zu lassen. Deswegen, so schwer es mir fällt, habe ich mich entschieden, 'Schlag den Star' abzusagen.“

Cathy Hummels musste absagen. Foto: imago images

Cathy Hummels muss 'Schlag den Star' absagen

Hummels sei schon auf dem Weg nach Köln gewesen, erzählt sie weiter. Sie sei aber direkt umgekehrt, wird sich nun auch in eine 14-tägige Quarantäne begeben und auf Corona testen lassen.

Cathy Hummels: „Ich will einfach nicht so verantwortungslos sein und irgendjemanden anstecken. Es kann einfach sein, dass ich den Virus in mir trag, weil wir sehr eng in meiner Familie sind.“

--------------

Das ist „Schlag den Star“:

Schlag den Star (kurz SdS) ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Sie ist eine Variante der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Am Samstag hätte eigentlich Cathy Hummels gegen Dagi Bee antreten sollen

Hummels musste jedoch krankheitsbedingt absagen

---------------

Hummels: „Man darf und soll nicht egoistisch sein“

Niedergeschlagen sagt Cathy weiter: „Es ist jetzt nicht richtig. Man darf und soll nicht egoistisch sein. Ich wünsche aber den Girls morgen eine tolle Show.“

+++ Michael Wendler: Es ist offiziell – er und Laura haben sich... +++

Wie ProSieben gegenüber DER WESTEN bestätigte, habe der Sender schon einen Ersatz für Cathy Hummels gefunden. Es ist Sängerin Jasmin Wagner (Blümchen). „Schlag den Star“ mit Youtuberin Dagi Bee gegen Sängerin Blümchen wird am Samstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. (dg/mb)