„Schlag den Star“: Zuschauer schon vor Duell genervt – „Macht keinen Spaß“

Am Samstagabend (4. November) wird bei ProSieben wieder gezockt: Eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“ steht auf dem TV-Programm. In der beliebten Spieleshow treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an und spielen um die stolze Summe von 100.000 Euro.

An diesem Abend heißen die Kontrahenten bei „Schlag den Star„: Axel Stein und Tom Beck. Beide sind im Privatleben eigentlich gute Freunde. Davon wollen sie aber an diesem Abend wohl eher nichts wissen.

Doch noch bevor es so richtig losgeht, macht sich bei manchen Fans Frust breit.

„Schlag den Star“ zeigt das Duell der Schauspieler

In den sozialen Netzwerken wurde im Vorfeld natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt. Die Ankündigung des Battles lautet wie folgt: „Best friends? Nicht mehr lange! Die Freundschaft, die Tom Beck und Axel Stein verbindet, hat Sendepause! Die beiden Schauspieler standen bereits gemeinsam für „Männertag“ vor der Kamera und sind seit Jahren eng befreundet. Beide haben bei Schlag den Star schon mal den Sieg mit nach Hause genommen! Wer verkraftet die Niederlage?“

Für viele Fans ist klar: Dieses Duell wird sicherlich unterhaltsam werden. Andere hingegen sind gar nicht mal so begeistert von der Kombination. Und wieder andere befürchten einfach nur Schlimmes.

„Schlag den Star“: Zuschauer kritisieren Werbepausen

Seit einiger Zeit werden immer wieder kritische Stimmen laut, die sich über die Länge der Sendung beschweren. Durch die unkalkulierbare Länger der Spiele und der zahlreichen Werbepause kann die Show auch mal gerne bis tief in die Morgenstunden gehen. Genau darauf haben viele Zuschauer mal so gar keine Lust. Auf Facebook sprechen die Kommentare jedenfalls für sich.

„Mal sehen, wer da gewinnt. Aber macht ehrlich gesagt keinen Spaß, weil die ganze Zeit immer diese lange Werbung ist. Wenn die nicht wäre, macht es auch irgendwie mehr Spaß zu schauen, finde ich.“

„Wäre eigentlich ein schöner TV Abend, wenn nur die ewig lange Werbung nicht wäre.“

„Aufnehmen, 1, 5 Stunden später starten und Werbung vorspulen, dann kommt man ungefähr zeitgleich zum Ende.“

Wie lange die Sendung am Samstagabend letztendlich wirklich dauern wird und wer als Gewinner hervorgeht, zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr live im Programm und anschließend in der Mediathek.