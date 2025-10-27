Nächstes Duell bei „Schlag den Star“ offiziell – haben SIE einen Vorteil?

Die Spannung steigt: Am Samstag, 1. November, kommt es bei Schlag den Star zum packenden Duo-Duell zwischen zwei Comedy-Teams. Fabian Köster und Lutz van der Horst von der „heute-show“ treten gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar (bekannt aus „Bratwurst & Baklava“) an. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, der ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen ist.

Neues Duell bei „Schlag den Star“

In der 98. Ausgabe messen sich die Duos in Spielen zu Quiz, Geschick und Kondition. Für Fabian und Lutz ist es eine Premiere bei Schlag den Star. Bastian und Özcan haben bereits Erfahrung: 2023 bezwangen sie Alec Völkel und Sascha Vollmer von The Bosshoss. Dadurch haben sie mit Sicherheit einen kleinen, aber feinen Vorteil gegenüber ihren Gegnern.

Nach dem Doppel-Duell legt Schlag den Star eine Pause ein: Ab 8. November übernimmt „The Masked Singer“ das Samstagabend-Programm. Die 99. Ausgabe gibt es dann erst am 20. Dezember im TV-Programm. Bis dahin können Fans alte Shows bei Joyn streamen. Letzte Woche holte Radprofi Jan Ullrich den Sieg gegen Skisprung-Legende Sven Hannawald.

ProSieben zeigt das Duell zwischen Fabian Köster und Lutz van der Horst und Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar am 1. November ab 20.15 Uhr live im TV-Programm. Danach gibt es die Folge auch in der Mediathek bei Joyn.