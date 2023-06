„Schlag den Star“: Große Neuheit in der Show – DAS gab es noch nie

Was für ein Nerven-Krimi bei „Schlag den Star“! Da musste ProSieben kurzerhand sogar die Regeln ändern – DAS hat es so noch nie gegeben.

Am Samstagabend (10. Juni) duellierten sich Model Rebecca Mir (33) und Schauspielerin Nilam Farooq (31) bei „Schlag den Star“ bis tief in die Nacht. Immerhin ging es um 100.000 Euro – geschenkt wurde sie da natürlich nichts. Und bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen kam es sogar zu einer Premiere.

Elton am Rande der Verzweiflung

Doch bevor ProSieben mit einer Regeländerung eingreifen musste, ging es in 15 Spielen ordentlich zur Sache. Wie die „Bild“ berichtet, brachten die zwei Kandidatinnen Elton mit ständigen Nachfragen am Rande der Verzweiflung.

Schon die ersten Spiele kosteten den beiden Kontrahentinnen eine Menge Kraft. Beim „Trampolin Weitsprung“ passierte es dann: Rebecca Mirs Sport-Outfit war ruiniert. „Ich habe meine Leggings geschrottet“, stellte die Ex-GNTM-Teilnehmerin fest. Trotzdem entschied sie die Runde für sich. Dafür räumte Nilam Farooq im Spiel „Schnappen“ ordentlich ab.

Nach 15 Spielen kein Ende in Sicht

Beim „Strickleiter“-Spiel musste dann sogar Elton ran. Immer wieder versuchte er den zwei Kandidatinnen zu erklären, wie sie durch eine Strickleiter zu klettern und anschließend zum Buzzer zu flitzen haben. Elton gab an, das selbst sogar schon ausprobiert zu haben. „Kann ich das einmal sehen?“, fragte Rebecca Mir prompt. Elton lieferte – und spielte den Vorturner. Die Runde entschied Rebecca Mir für sich.

Nach weiteren Spielen war kein frühes Ende in Sicht – ganz im Gegenteil: Es kam sogar zu einer absoluten Show-Premiere! Nach 15 Spielen stand es 60:60. Deswegen kam es nicht nur zu einem Stechen, sondern auch dazu, dass zum ersten Mal überhaupt in der Show-Geschichte ein 16. Spiel gespielt werden musste!

SIE gewann „Schlag den Star“

Wie die „Bild“ berichtet, musste im Spiel „Lochbrett“ eine Kugel an Seilen ins Ziel befördert werden, ohne in eines von vielen Löchern zu fallen. Nilam Farooq gewann – und bekam um kurz nach 2 Uhr von Elton den Koffer mit 100.000 Euro überreicht. Was für ein Endlos-Abend für „Schlag den Star“-Kandidatinnen und Zuschauer!