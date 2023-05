„Schlag den Star“: ProSieben-Drama – Jurist muss einschreiten

Was für eine Nacht bei „Schlag den Star“! In der Folge am Samstagabend (27. Mai) traten erstmals jeweils zwei Promis gegeneinander an. Die „The Bosshoss“-Bandkollegen Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) duellierten sich mit dem Comedy-Duo Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Cosar (42) vom Podcast „Bratwurst und Baklava“. Es ging um 100.000 Euro – klar, da wurde um jeden Punkt gekämpft. Sogar ein Notar musste zwischenzeitlich einschreiten!

Um 1.53 Uhr stand es fest: Bielendorfer und Cosar sind die Gewinner von „Schlag den Star!“ Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Ein Spiel sorgte dabei für besonders große Aufregung. Bei „Ausliefern“ musste einer der Team-Partner so schnell wie möglich eine Fast-Food-Bestellung zusammenstellen. Das andere Team-Mitglied musste diese wiederum in einem Auto-Parcours an ein Haus ausliefern und klingeln. Wer als Erster klingelte, bekam den Punkt. Natürlich nur, nachdem Elton kontrolliert hatte, ob die Bestellung denn auch tatsächlich vollständig war.

Völkel ignoriert Begrenzung

Wie die „Bild“ berichtet, musste bei diesem Spiel sogar der Notar einschreiten. Der Grund: Völkel raste wie ein Wahnsinniger durch den Parcours – und fuhr dabei sämtliche Strohballen um! Diese waren eigentlich als Begrenzung gedacht.

Der „The Bosshoss“-Sänger sah die Schuld allerdings nicht bei sich – es hatte ja schließlich niemand gesagt, dass das verboten ist. „Die Strohballen sind ja nicht umsonst da!“, betonte Elton. Der Moderator drückte aber ein Auge zu und gab dem Team den Punkt – doch plötzlich schaltete sich der Notar ein. Nach einer Werbepause verkündete Elton schließlich: „Wir haben in der Rücksprache mit dem Notar gerade besprochen, dass der Durchgang annulliert und wiederholt wird.“

Nächste unklare Situation

Kurze Zeit später gab es den nächsten kniffeligen Moment: Völkel und Cosar drückten ihre jeweilige Türklingel gleichzeitig – Videobeweis! Doch auch dort war nicht genau zu erkennen, wer eher dran war. Kurze Zeit später wurde dann aber eine Entscheidung getroffen: Völkel war ein winziges Bisschen schneller. Der Punkt ging an „The Bosshoss“! Doch die 100.000 Euro gingen letztlich doch an das Podcast-Duo – blöd gelaufen!