Premiere bei „Schlag den Star“: Darum spricht alles für IHREN Sieg

Neuerung bei „Schlag den Star“ – das hat es so noch nie gegeben! Zum allerersten Mal treten in der ProSieben-Show gleich zwei Mutter-Sohn-Duos gegeneinander an. Verona Pooth (57) und ihr Sohn Diego (21) stellen sich am 6. September 2025 dem direkten Duell mit Natascha Ochsenknecht (61) und Wilson Gonzalez (35). „Es ist offiziell: Zum ersten Mal in der Geschichte von ‚Schlag den Star‘ treten zwei berühmte Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an“, bestätigte ProSieben auf Anfrage von „spot on news“.

Damit schreibt die Sendung TV-Geschichte. Während Verona bereits Erfahrung aus gemeinsamen Auftritten mit Diego hat und dieser erst kürzlich die 18. Staffel von „Let’s Dance“ gewann, stehen bei den Ochsenknechts Reality-Formate wie „Diese Ochsenknechts“ im Fokus. Doch wer von den beiden Teams wird am Ende die Nase vorn haben? Diese drei Gründe sprechen jedoch für einen klaren Favoriten!

Grund 1: Die bessere Fitness

Schon der Blick auf die Fitness spricht für die Pooths. Verona und Diego sind bekannt dafür, regelmäßig Sport zu treiben und ihre körperliche Stärke in den Vordergrund zu stellen. Pooth-Nachwuchs Diego hegt eine große Leidenschaft für das Golfen und das Fitnessstudio – auch Verona Pooth ist sportlich aktiv. Natascha und Wilson Gonzalez hingegen gelten eher als Entertainer, die sich seltener in sportlichen Wettkämpfen behaupten mussten.

Ein zusätzlicher Vorteil für die Pooths: Die Verbindung zwischen Mutter und Sohn wirkt durch gemeinsame Erfahrungen in TV-Shows besonders eingespielt. Damit könnten sie in den Spielen nicht nur auf Ausdauer, sondern auch auf gute Teamarbeit setzen.

Grund 2: Siegergen und klare Erfolge

Diego holte sich 2025 aus eigener Kraft und ohne die direkte Hilfe seiner prominenten Mutter Verona den Sieg in der 18. Staffel von „Let’s Dance“. Dieser Erfolg zeigt, dass er den nötigen Ehrgeiz mitbringt, um auch bei „Schlag den Star“ als ernstzunehmender Gegner aufzutreten. Die Kombination mit den Stärken seiner Mutter, Verona Pooth, könnte für die Ochsenknechts daher sehr gefährlich werden.

Während die Ochsenknechts gemeinsam in der Familien-Dokusoap auftreten, fehlt es ihnen an jüngeren Siegesmomenten. Das Siegergen scheint derzeit klarer bei den Pooths zu liegen – eine Eigenschaft, die gerade bei einem Wettkampf entscheidend sein kann – gerade auch für das Selbstbewusstsein.

Grund 3: Weniger Ablenkung, mehr Fokus

Ein nicht zu unterschätzender Faktor: Der Fokus. Während die Pooths ohne größere familiäre Skandale an den Start gehen, sind die Ochsenknechts derzeit von Schlagzeilen um Jimi Blues Verfahren begleitet. Das könnte eine zusätzliche Belastung sein, die sich auch im Wettkampf bemerkbar macht. Zwar präsentieren sie sich in jüngster Vergangenheit immer als eine geschlossene Familie – beispielsweise im Familienurlaub in Österreich vor Jimi-Blues Verfahren – jedoch hat man eine solche Situation oftmals im Hinterkopf, ob man will oder nicht.

Am Ende wird aber auch die Live-Situation und die Unwissenheit über die bevorstehenden Herausforderungen eine Rolle spielen. Prosieben betont, dass der Sender in den letzten Ausgaben „Schlag den Star“ verstärkt auf Team-Duelle gesetzt hat. Doch die Mutter-Sohn-Konstellation ist völlig neu – und damit unberechenbar. Ob Fitness, Siegermentalität und Fokus am Ende reichen, werden die Zuschauer am 6. September live sehen. Sicher ist schon jetzt: Dieses Duell hat das Potenzial, Kultstatus zu erreichen.