Am 6. Februar gibt es wieder eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“. Mit dabei dann Kevin Froßkreutz und Pascal Hens.

„Schlag den Star“: Pascal Hens verrät – SO kam es zum Duell mit Kevin Großkreutz

Das wird ein sportlicher Abend! Am Samstag treffen in der neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ gleich zwei Weltmeister aufeinander:

Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz gegen HSV-Legende Pascal Hens. Fußball gegen Handball lautet also das Motto des „Schlag den Star“-Spieleabends bei ProSieben. „Fisch“ gegen „Pommes“, wie die bekannten Spitznamen der beiden Sportler auch lauten.

Wir sind für dich im „Schlag den Star“-Liveticker dabei.

Samstag, 6. Februar

18.32 Uhr: Kevin Großkreutz will Gegner „aufspießen“

Stunden vor dem Showbeginn spucken die Kandidaten noch große Töne. In kurzen Videobotschaften machen sich Kevin Großkreutz und Pascal Hens gegenseitig eine letzte Ansage. So verkündet der Dortmunder: „Wenn ihr sehen wollt, wie ich den 'Pommes' aufspieße, dann schaltet ein.“

Sein Konkurrent behauptet hingegen: „Der 'Fisch' geht baden.“ Mal sehen, welcher von beiden am Ende des Abends recht behalten wird.

17.52 Uhr: Pascal Hens outet sich als „Schlag den Star“-Fan

Bei „#1team1podcast“ hat Pascal Hens verraten, dass er selbst ein großer „Schlag den Star“-Fan ist: „Ich gucke das ja immer. Ich finde das ja geil.“ Auf eine Anfrage der ProSieben-Show scheint der Handballer also nur gewartet zu haben.

Im Podcast wird Pascal Hens gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass er gegen BVB-Star Großkreutz antritt. Daraufhin erklärt er, dass die Entscheidung vorerst in den Händen der Produktionsfirma liegt, die die Paare auswählt. „Wenn die sich dann was ausgedacht haben, sprechen sie die Leute an und fragen: 'Hättest du Bock?'“ Als er selbst den Anruf bekam, habe Pascal Hens sofort zugesagt – ohne zu wissen, dass er gegen Kevin Großkreutz spielen wird.

16.14 Uhr: DIESE Promis halten zu Pascal Hens

Pascal Hens ist schon ganz aufgeregt. Nur noch wenige Stunden bis zu seinem großen „Schlag den Star“-Auftritt. Bei Instagram gibt der Handballer zu: „Ich freue mich wie ein kleines Kind, das gleich auf einen riesigen Abenteuerspielplatz darf.“

Und auch seine berühmten Freunde können den Spieleabend kaum noch erwarten. So schreibt GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank: „Go Pommes!!“ Pascal Hens hat sogar „Gefragt – Gejagt“-Star Sebastian Klussmann auf seiner Seite. Der Quizprofi kommentiert: „Viel Erfolg!“ Und auch auf Pascals Freund und Handballspieler Silvio Heinevetter ist Verlass: „Klarer Favorit.“

07.38 Uhr: ProSieben veröffentlicht eindeutiges Ergebnis

Auf Twitter hat der Sender ein Votingergebnis veröffentlicht. Und die Fans sind sich vorab schon sicher: ER wird gewinnen!

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit ER meinen die „Schlag den Star“-Zuschauer mit 65,5 Prozent Handballer Pascal Hens. Kevin Großkreutz trauen nur 34,5 Prozent den Sieg zu.

Prosieben veröffentlicht ein Votingerbenis zu "Schlag den Star" Foto: Twitter/Prosieben

----------------------

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

----------------------

Kneipenrestaurant-Besitzer Großkreutz ist dennoch siegessicher, scherzt über Pascal alias „Pommes“: „Ich habe ein Restaurant, da werden Pommes normalerweise frittiert. Aus Pommes wird heute Pascal Henschen-Klein!", so der 32-Jährige gegenüber Prosieben. Sein Gegner Pascal Hens kontert so: „Nach diesem Fight ist Kevin ganz allein zu Haus!"

„Schlag den Star“: Pascal Hens vs. Kevin Froßkreutz. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Fest steht wohl: Diese beiden „Schlag den Star“-Kandidaten haben im Laufe ihrer Karriere gelernt, was es heißt, um den Sieg zu kämpfen. Für Kevin Großkreutz wird es wohl das letzte Spiel seiner Profi-Karriere sein. Im Januar gab der Mittelfeldspieler das Ende seiner Fußballkarriere bekannt.

----------------------

Mehr zu „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“: Sylvie Meis tritt gegen Lilly Becker an – ProSieben schneidet Skandal-Szene raus

„Schlag den Star“ (ProSieben): Sonja Zietlow gewinnt gegen Jürgen Milski – DAS gab es noch nie!

„Schlag den Star“-Siegerin Stefanie Hertel bald nackt im TV – dahinter steckt ein persönlicher Grund

----------------------

Ob sich die „BVB-Legende“, wie Trainer Jürgen Klopp – mit dem er sechs Jahre lang beim BVB zusammengearbeitet hatte – ihn nun in einer Videobotschaft nannte, diesen letzten Sieg so einfach nehmen lässt?

Das wird sich spätestens am Samstag ab 20.15 Uhr bei ProSieben zeigen. (jhe, llg)