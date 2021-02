„Schlag den Star“: Pascal Hens gewinnt trotz abgebrochenem Spiel – Zuschauer stinksauer

Am 6. Februar gibt es wieder eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“. Mit dabei dann Kevin Froßkreutz und Pascal Hens.

Das war ein sportlicher Abend! Am Samstag trafen in der neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ gleich zwei Weltmeister aufeinander:

Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz gegen HSV-Legende Pascal Hens. Fußball gegen Handball lautete also das Motto des „Schlag den Star“-Spieleabends bei ProSieben. „Fisch“ gegen „Pommes“, wie die bekannten Spitznamen der beiden Sportler auch lauten.

Wir waren für dich im „Schlag den Star“-Liveticker dabei.

Sonntag, 7. Februar

08.01 Uhr: Unter den Zuschauern zeichnet sich ein klares Bild ab: Kevin Großkreutz hat zwar nicht das Geld gewonnen, doch geht als Sieger der Herzen aus dieser Show heraus. Im Netz erhält der Ex-BVB-Star viel Zuspruch. So schreibt ein User auf Twitter: „Kevin mag einfacher gestrickt sein, aber er ist ein fairer und netter Typ. Bringt Geschenke mit, meckert nicht – auch bei unfairer Behandlung wie beim Quadbike. Bestimmt von vielen unterschätzt heute.“

Kevin mag einfacher gestrickt sein, aber er ist ein fairer und netter Typ. Bringt Geschenke mit, meckert nicht auch bei unfairer Behandlung wie beim Quadbike. Bestimmt von vielen unterschätzt heute #schlagdenstar — Atze Achmann (@ahartmann6) February 6, 2021

Und auch unter dem Sieger-Post von Pascal Hens kommentieren einige Zuschauer:

„Ich war für Kevin, echte Liebe stirbt nämlich nie. Aber trotzdem gratuliere dir.“

„Fischi war trotzdem besser.“

„#KevinGroßkreutz, Sieger der Herzen, du warst klasse.“

„War für Großkreutz, aber Hens hat verdient gewonnen.“

----------------------------------------------------

00.52 Uhr: Es ist entschieden! Pascal Hens gewinnt das 14. Spiel und damit 100.000 Euro Preisgeld.

00.51 Uhr: Jetzt muss es schnell gehen. Pascal steht kurz vor seinem Sieg.

00.50 Uhr: Es sieht so aus, als würde Kevin Großkreutz das Finale noch etwas herauszögern. So einfach überlässt er Pascal Hens die 100.000 Euro nicht.

00.46 Uhr: Was fällt einem nach einem langen, anstrengenden Abend ganz einfach? Richtig, „Ausbalancieren“. In Spiel 14 müssen Pascal Hens und Kevin Großkreutz Fingerspitzengefühl beweisen.

00.43 Uhr: Gleich könnte sich schon entscheiden, wer von ihnen 100.000 Euro gewinnt.

00.35 Uhr: Die 13 Punkte für „Entweder, oder?“ gehen an Kevin. Der Punktestand vor dem vermeintlichen Finale lautet 41:50.

00.31 Uhr: Bei einem Bild der Stadt Florenz hieß die Frage: Spanien oder Italien? Kevin Großkreutz geht dank seiner Geografiekenntnisse in Führung.

00.27 Uhr: Es ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pascal Hens und Kevin Großkreutz. Beide Männer haben bisher jede Frage richtig beantwortet.

00.25 Uhr: Hinter Spiel 13 versteckt sich das Wissensspiel „Entweder, oder?“. Dabei kommt es vor allem auf die Reaktionsfähigkeit der Sportler an. Das sollte schnell gehen.

00.23 Uhr: Es ist vorbei! Pascal Hens gewinnt Spiel Nr. 12 und geht mit einem Punktestand von 50:28 in Führung. Das nächste Spiel ist also ein Matchball-Spiel.

00.19 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Pascal bekommt seinen vierten Punkt gutgeschrieben. Ihm fehlt nur noch ein Punkt bis zum Sieg.

00.18 Uhr: Kevin erlangt den zweiten Punkt. Das bedeutet auch: Das Ende von „Untersetzer“ rückt in immer weitere Ferne.

Man könnte jetzt mal Motsi Mabuse reinbringen. Es täte der Wachsamkeit und der Sendung gut. 👍#schlagdenstar — TOM (@TomR_) February 6, 2021

00.15 Uhr: So nervenaufreibend das Spiel zwar für die Kandidaten sein mag, umso zäher fühlt es sich als Zuschauer an. Inzwischen geht Pascal Hens mit drei Punkten in Führung. Zwei Runden muss er noch gewinnen, damit die Punkte auf seinem Gesamtkonto landen.

Das Spiel ist so aufregend wie Gras beim Wachsen zuzusehen. #sds OR #schlagdenstar — Giovanni Aperol (@IchGehKaputt) February 6, 2021

00.05 Uhr: Die nächste Gesangseinlage steht an: Die 18-jährige Zoe Wees singt „Girls Like Us“. Auch wenn sich ihr Live-Auftritt etwas besser anhört als der von Yvonne Catterfeld, wird die langsame Ballade das ProSieben-Publikum wohl kaum wieder aufwecken können.

Samstag, 6. Februar

23.55 Uhr: Die Zuschauer sind sich einig: Fünf Durchgänge sind einfach zu lang für das „Untersetzer“-Spiel.

„Bei den Spielen würden ja wirklich 3 Runden reichen. Kam mir noch nie soo schlimm vor wie heute.“

„Dieses Spiel dauert, bis jemand 5 Durchgänge gewonnen hat? Das langweiligste Spiel.“

„Kann ich das Seil-Spiel mit nur einem Durchgang nochmal sehen?“

23.46 Uhr: Spiel 12 heißt „Untersetzer“: Pascal und Kevin müssen gummierte Untersetzer so auf einen Tisch werfen, dass diese nacheinander eine Spur in Richtung Tischkante bilden.

23.43 Uhr: Das Spiel geht an Kevin Großkreutz – noch ist er allerdings nicht in Führung. Der Punktestand liegt nun bei 28:38.

23.42 Uhr: „Hey, kannst du mal den Schnabel halten?!“, platzt es plötzlich aus Pascal. Eltons Motivationsversuche scheinen den Handballprofi zu provozieren.

23.40 Uhr: Wow! In Runde 3 trifft der Dortmunder elfmal ins Eckige. Ist das Spiel damit schon entschieden?

23.38 Uhr: Im Stechen ergattert Kevin jedoch den zweiten Punkt.

23.35 Uhr: Ganz knapp kommt es in der zweiten Runde zu einem Unentschieden. Im Stechen ergattert Kevin jedoch den zweiten Punkt.

23.32 Uhr: Pascal Hens schafft hingegen nur sechs Treffer.

23.29 Uhr: Kevin Großkreutz macht dabei eine ziemlich gute Figur. Innerhalb von 60 Sekunden erzielt der Ex-Fußballprofi neun Tore. Ob Pascal Hens das übertreffen kann?

23.27 Uhr: In Spiel 11 dürfen Pascal und Kevin zeigen, was sie draufhaben. Die Herausforderung nennt sich „Handfußball-Duell“. Es handelt sich dabei wortwörtlich um eine Kombination aus Fußball und Handball.

23.16 Uhr: Doch so weit kommt es gar nicht. Pascal kommt dem Fußballer aus Dortmund zuvor und sichert sich Spiel Nr. 10.

23.15 Uhr: Matchball! Sollte Kevin die nächste Frage falsch beantworten, gewinnt Pascal Hens „Blamieren oder Kassieren“.

23.12 Uhr: Doch bei Käpt'n Blaubär verschlägt es den Sportlern die Sprache. Sie erraten nicht, wie der beliebte Seeman aus „Die Sendung mit der Maus“ heißt.

23.09 Uhr: Im Quiz sahnt Kevin Großkreutz ganz schön ab. Damit haben seine Kritiker nicht gerechnet. Im Netz erhält der 32-Jährige reichlich Lob: „Kevin überrascht mich.“

23.03 Uhr: Darauf haben die „Schlag den Star“-Fans gewartet: Hinter Spiel 10 versteckt sich der Klassiker „Blamieren oder Kassieren“. Doch bevor Elton sein rotes Jackett anziehen kann, betritt ein Überraschungsgast das Studio. Es ist: „Das Quokka“. Mehr zu dem neuen „The Masked Singer“-Kandidaten kannst du hier nachlesen.

Das Quokka bei „The Masked Singer“. Foto: ProSieben/Willi Weber

23.01 Uhr: Scheinbar machen Kevins Arme schlapp. Nach nur drei Minuten gewinnt Pascal Hens das Spiel. Das ging fix!

22.58 Uhr: Elton will von den Kandidaten wissen, wie viel sie wiegen. Kevin Großkreutz wiegt demnach 65 Kilo und Pascal Hens gibt zu, dass er stolze 103 Kilo schwer ist. Ob der große Gewichtsunterschied ein Vorteil für Kevin sein könnte? Wir werden sehen.

22.56 Uhr: Spiel 9, „Schwingen“, erfordert endlich das Tragen eines Rückenprotektors. Wie Tarzan an der Liane sollen sich die Männer an einem Seil von einer Plattform zur nächsten schwingen.

22.55 Uhr: Mit schmerzverzerrtem Gesicht entscheidet der Dortmunder das achte Spiel für sich. Der aktuelle Punktestand lautet 17:19. Noch liegt Pascal Hens also in Führung.

22.48 Uhr: Die erste Runde „Flaschenangeln“ gewinnt Kevin Großkreutz. Doch das Spiel zerrt an seinen Kräften, wie er zugibt.

22.45 Uhr: Beim „Flaschenangeln“ müssen die Kandidaten mit einem langen Stab in einen Flaschenhals treffen. Am Flaschenboden befindet sich eine kleine Lampe, die durch das Berühren der Angel angeschaltet wird. Wenn alle Flaschen leuchten, ist das Spiel gewonnen.

22.37 Uhr: Bevor Spiel 8 beginnt, geht es erstmal wieder in die Werbung. Es scheint ein langer Abend zu werden.

22.35 Uhr: Auch die dritte Runde des „Quad Fatbike“-Rennens gewinnt Pascal Hens und baut seinen Vorsprung mit 19:9 aus.

22.32 Uhr: Die Zuschauer haben Mitleid mit Kevin. Sie finden es unfair, dass der Ex-Kicker jedes Mal drei Runden fahren muss, obwohl sein Gegner ihn nach nur einer Runde abhängt. Das Publikum verlangt einen Positionswechsel, damit Kevin mehr Zeit zum Verschnaufen hat.

Das Fahrrad Spiel ist leicht unfair. Großkreutz muss immer 3 Runden fahren, während Pascal dann nur eine fährt wenn er schneller ist. Die beiden müssten wenigstens abwechselnd vorlegen damit es konditionell fair bleibt. #schlagdenstar — Salty (@saltymell0w) February 6, 2021

„Sorry, jetzt wird's unfair: Wenn eine Runde reicht, müssen sie sich beim Fahren abwechseln“, fordert eine Userin bei Twitter.

22.31 Uhr: Pascal Hens erkennt: „Der Regen nimmt zu.“ Doch der kann dem Handballprofi nichts anhaben. Mit nur 24,36 Sekunden entscheidet er die zweite Runde für sich.

22.29 Uhr: Kevin Großkreutz schnauft ganz schön. Immerhin hat er sich im Vergleich zur vorherigen Runde verbessert: 25,18 Sekunden.

22.27 Uhr: Mit nur 25 Sekunden hängt Pascal seinen Gegner ab.

22.26 Uhr: Mal sehen, wie gut Pascal Hens mit seinem angeschlagenen Oberschenkel und Handgelenk über die Schlammpiste kommt.

22.25 Uhr: Es geht los! Kevin Großkreutz meistert drei Runden im Parcours. Seine Bestzeit: 27,48 Sekunden.

22.19 Uhr: Die ProSieben-Produktion scheint heute etwas durcheinander zu sein. Moderator Elton vermisst Handtücher und Helme für seine Kandidaten. Ohne Schutzkleidung kann Kevin schließlich nicht an den Start gehen.

Ist die #schlagdenstar Crew während den ganzen Werbepausen eingepennt? — Purecynicism (@Purecynicism1) February 6, 2021

22.17 Uhr: Elton möchte wissen, ob sich Kevin Großkreutz auch einen Auftritt in anderen TV-Shows vorstellen könnte. DSDS vielleicht? „Das will keiner sehen oder hören“, winkt der Dortmunder lachend ab.

22.15 Uhr: Nun geht es wieder ins Nasse. Im siebten Spiel sollen die beiden Quad Fatbike fahren. Ob Pascal Hens das mit seiner Zerrung im Oberschenkel mitmachen kann? Er selbst scheint unsicher.

22.13 Uhr: Das mit den Zahlen scheint Pascal Hens deutlich besser zu liegen. Der Hamburger gewinnt das Spiel und sorgt für einen erneuten Führungswechsel (12:9 für Pascal).

22.10 Uhr: Wo waren wir? Achja, Spiel Nr. 6!

22.07 Uhr: Nach der Werbung geht es nicht etwa im Zahlen-Duell weiter, sondern Yvonne Catterfeld betritt die Bühne. Die Sängerin performt ihren neuen Song „Patience“. Eine Entscheidung, die die Zuschauer erneut auf die Palme bringt: „Jetzt auch noch Musik während des Spiels, was da los? “

Jetzt auch noch Musik während des Spiels, was da los? #schlagdenstar — Rukii574 (@rukii93) February 6, 2021

21.57 Uhr: Nachdem sich die beiden eben ziemlich verausgabt haben, ist es gar nicht so einfach, sich nun auf die komplexen Zahlen einzulassen. Besonders fies: Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt geschenkt. Noch liegt Pascal Hens vorne.

Da zeichnet sich ein Bild ab! Kevin gewinnt in Sportspielen und Pascal am Pult 🤔😅👍 #SchlagdenStar #SdS — FernsehGuy (@GuyFernseh) February 6, 2021

21.56 Uhr: In Spiel 6 müssen die Zwei „Zahlen schreiben“. Auf den Bildschirmen vor ihnen werden Zahlen in Buchstaben eingeblendet, die sie daraufhin als Ziffer eintippen müssen. Beispiel: „sechshundertsechsundsechzig“ = 666

21.55 Uhr: Beinah hätte Elton die nächste Werbepause angekündigt, doch Pascal Hens will weiterspielen. Gott sei Dank!

21.54 Uhr: Kevin Großkreutz gewinnt Spiel Nr. 5 und geht somit wieder in Führung (9:6).

21.47 Uhr: Ganz knapp übertrumpft Kevin Großkreutz seinen Gegner dann doch noch. In der letzten Sekunde erzielt er den entscheidenden Treffer und gewinnt die erste Runde für sich. Stark!

21.44 Uhr: Zugegeben, es ist ein Spiel, das dem zwei Meter großen Handballer in die Karten spielt. Bei seinem ersten Versuch erreicht Pascal Hens stolze 33 Treffer.

21.41 Uhr: Als Nächstes spielen Kevin Großkreutz und Pascal Hens „Solo-Tischtennis“. Dabei müssen die Kandidaten während des Spielens unter einem Tischtennisnetz, das in der Luft hängt, die Seiten wechseln.

21.40 Uhr: Mithilfe einer Ersatz-Axt gewinnt Pascal Hens schließlich das Spiel und liegt nun mit einem Punktestand von 6:4 vorne.

21.37 Uhr: Dann passiert, was passieren musste: Mitten im Spiel zerbricht Pascal Hens' Axt.

21.22 Uhr: Dieses Spiel scheint an die Substanz zu gehen. Damit die beiden eine kurze Verschnaufpause bekommen, kündigt Elton die nächste Werbepause an. Das Publikum hat dafür jedoch kein Verständnis. „Mitten im Spiel Werbung, aber davor 'dürfen' wir uns die Wanderung ins Studio und das Anlegen der Rüstungen ansehen“, kritisiert ein Zuschauer via Twitter.

Mitten im Spiel Werbung, aber davor "dürfen" wir uns die Wanderung ins Studio und das Anlegen der Rüstungen ansehen 🙄#schlagdenstar — Ohhhhno (@Ohhhhno5) February 6, 2021

21.20 Uhr: Doch Kevin Großkreutz ist ihm auf den Fersen und gewinnt den zweiten Durchgang.

21.17 Uhr: Pascal Hens beeindruckt trotz schmerzendem Handgelenk. In Windeseile zerhackt er die Baumstämme vor sich.

21.11 Uhr: Spiel 4 heißt „Holz spalten“ und ist somit selbsterklärend. Damit sich die beiden nicht noch mehr Verletzungen zuziehen, müssen sie sich vor dem Holzhacken besondere Schutzkleidung anziehen.

21.09 Uhr: „Es ist natürlich gefährlich, wenn man sich ohne Dehnen und Warmmachen“ so verausgabt, erklärt Elton auf dem Weg zurück ins TV-Studio. Hoffentlich kann Pascal für den Rest der Sendung trotzdem mitmachen.

Ich hoffe, Pommes kommt da mit allen Gliedmaßen wieder raus. #schlagdenstar pic.twitter.com/DDntljyu2w — Anja (@AM_RG13) February 6, 2021

21.05 Uhr: Pascal Hens bricht den „Dreisprung“ ab. Er habe sich den Oberschenkel gezerrt und kann so nicht weitermachen. Damit schenkt er Kevin Großkreutz drei Punkte. Der aktuelle Punktestand lautet 4:2 für den Dortmunder.

21.04 Uhr: Mit seinem dritten Sprung legt Kevin Großkreutz ordentlich vor: 9,70 Meter – und das im strömenden Regen.

21.02 Uhr: Die Herausforderung ist klar: Der weiteste Sprung gewinnt. Den Anfang macht Kevin Großkreutz. Bei seinem ersten Versuch springt der Ex-Kicker 8,53 Meter weit. Ein ausbaufähiges Ergebnis.

20.48 Uhr: Während sich die Kandidaten für die nächste Challenge umziehen und Pascal Hens von einem Arzt untersucht wird, geht ProSieben in die erste Werbepause.

20.46 Uhr: Das dritte Spiel heißt „Dreisprung“ und verspricht erneut actionreich zu werden. Doch auf dem Weg zum Außengelände gesteht Pascal Hens, dass er beim Sturz sein Handgelenk verletzt habe. Er würde es gerne mit einem Tape fixieren lassen. Elton bietet ihm erneut einen Rückenschoner an, doch der 40-Jährige lehnt ab.

20.45 Uhr: Pascal Hens gewinnt das zweite Spiel und geht damit in Führung.

20.38 Uhr: Das Rätselspiel scheint Handballprofi Pascal zu liegen. Im Gegensatz zu Kevin lag er schon zweimal richtig.

Ach Kevin, wenigstens kannst du rückwärts laufen....#schlagdenstar — Robi (@Herr_Kaiser23) February 6, 2021

20.33 Uhr: Im zweiten Spiel „Sachen treffen“ müssen die Sportler auf einem Bildschirm Objekte, nachdem sie verschwunden sind, wiederfinden. Wer den gesuchten Gegenstand trifft, gewinnt die Runde.

20.30 Uhr: Der dritte Lauf geht ebenfalls an Kevin Großkreutz und somit steht es 1:0 für den Ex-Fußballprofi.

20.29 Uhr: Auch im zweiten Versuch rutscht Pascal Hens kurz vor der Ziellinie aus und fällt zu Boden. Auf einen Rückenschutz möchte er aber weiterhin verzichten.

20.28 Uhr: Autsch! Bereits beim ersten Versuch fällt Pascal Hens und knallt auf den Rücken. Sein Hinterkopf kommt auf dem Boden auf – doch offenbar hat er keine Schmerzen.

20.26 Uhr: In Spiel 1 wird es direkt sportlich: Wer als Erster rückwärts durchs aufgemalte Ziel sprintet, gewinnt.

20.25 Uhr: Und auch Pascal Hens geht nicht leer aus. Bevor das Duell startet, überreicht ihm Kevin ein Geschenk aus dem Ruhrgebiet: eine Schlägel und Eisen-Statur.

20.19 Uhr: Zu Beginn zeigt sich der Dortmunder allerdings von einer ganz anderen Seite. Dem Moderator Elton drückt Kevin ein selbstgemaltes Bild seiner Tochter Leonie in die Hand. Wie niedlich!

Der heutige Gewinner steht jetzt schon fest: Die Tochter von Kevin Großkreutz#schlagdenstar pic.twitter.com/qQKJzUZQMd — Rotzlöffler (@martinkaah) February 6, 2021

20.17 Uhr: In seinem Vorstellungsvideo wird nichts beschönigt. Kevin Großkreutz hat in der Vergangenheit schon so einige Schlagzeilen geschrieben – darunter die Aktion, als er einen Döner auf einen Fan geworfen hat. Der Ex-Fußballprofi betont daraufhin: „Ich bereue gar nichts, weil ich keinen verletzt habe.“

20.14 Uhr: Gleich ist es soweit! Doch zunächst stellt uns ProSieben eines der neuen „The Masked Singer“-Kostüme vor: „Der Flamingo.“ Mehr zu den Kostümen der neuen Staffel kannst du hier nachlesen.

19.45 Uhr: Auch SIE steht heute auf der Bühne

Neben dem spektakulären Duell dürfen sich die ProSieben-Zuschauer auch auf einen Stargast freuen. Niemand Geringeres als „The Voice of Germany“-Coachin Yvonne Catterfeld wird heute Abend mit ihrer neuen Single „Patience“ auftreten.

18.32 Uhr: Kevin Großkreutz will Gegner „aufspießen“

Stunden vor dem Showbeginn spucken die Kandidaten noch große Töne. In kurzen Videobotschaften machen sich Kevin Großkreutz und Pascal Hens gegenseitig eine letzte Ansage. So verkündet der Dortmunder: „Wenn ihr sehen wollt, wie ich den 'Pommes' aufspieße, dann schaltet ein.“

Sein Konkurrent behauptet hingegen: „Der 'Fisch' geht baden.“ Mal sehen, welcher von beiden am Ende des Abends recht behalten wird.

17.52 Uhr: Pascal Hens outet sich als „Schlag den Star“-Fan

Bei „#1team1podcast“ hat Pascal Hens verraten, dass er selbst ein großer „Schlag den Star“-Fan ist: „Ich gucke das ja immer. Ich finde das ja geil.“ Auf eine Anfrage der ProSieben-Show scheint der Handballer also nur gewartet zu haben.

Im Podcast wird Pascal Hens gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass er gegen BVB-Star Großkreutz antritt. Daraufhin erklärt er, dass die Entscheidung vorerst in den Händen der Produktionsfirma liegt, die die Paare auswählt. „Wenn die sich dann was ausgedacht haben, sprechen sie die Leute an und fragen: 'Hättest du Bock?'“ Als er selbst den Anruf bekam, habe Pascal Hens sofort zugesagt – ohne zu wissen, dass er gegen Kevin Großkreutz spielen wird.

16.14 Uhr: DIESE Promis halten zu Pascal Hens

Pascal Hens ist schon ganz aufgeregt. Nur noch wenige Stunden bis zu seinem großen „Schlag den Star“-Auftritt. Bei Instagram gibt der Handballer zu: „Ich freue mich wie ein kleines Kind, das gleich auf einen riesigen Abenteuerspielplatz darf.“

Und auch seine berühmten Freunde können den Spieleabend kaum noch erwarten. So schreibt GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank: „Go Pommes!!“ Pascal Hens hat sogar „Gefragt – Gejagt“-Star Sebastian Klussmann auf seiner Seite. Der Quizprofi kommentiert: „Viel Erfolg!“ Und auch auf Pascals Freund und Handballspieler Silvio Heinevetter ist Verlass: „Klarer Favorit.“

07.38 Uhr: ProSieben veröffentlicht eindeutiges Ergebnis

Auf Twitter hat der Sender ein Votingergebnis veröffentlicht. Und die Fans sind sich vorab schon sicher: ER wird gewinnen!

Mit ER meinen die „Schlag den Star“-Zuschauer mit 65,5 Prozent Handballer Pascal Hens. Kevin Großkreutz trauen nur 34,5 Prozent den Sieg zu.

Prosieben veröffentlicht ein Votingerbenis zu "Schlag den Star" Foto: Twitter/Prosieben

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

Kneipenrestaurant-Besitzer Großkreutz ist dennoch siegessicher, scherzt über Pascal alias „Pommes“: „Ich habe ein Restaurant, da werden Pommes normalerweise frittiert. Aus Pommes wird heute Pascal Henschen-Klein!", so der 32-Jährige gegenüber Prosieben. Sein Gegner Pascal Hens kontert so: „Nach diesem Fight ist Kevin ganz allein zu Haus!"

„Schlag den Star“: Pascal Hens vs. Kevin Froßkreutz. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Fest steht wohl: Diese beiden „Schlag den Star“-Kandidaten haben im Laufe ihrer Karriere gelernt, was es heißt, um den Sieg zu kämpfen. Für Kevin Großkreutz wird es wohl das letzte Spiel seiner Profi-Karriere sein. Im Januar gab der Mittelfeldspieler das Ende seiner Fußballkarriere bekannt.

Mehr zu „Schlag den Star“:

Ob sich die „BVB-Legende“, wie Trainer Jürgen Klopp – mit dem er sechs Jahre lang beim BVB zusammengearbeitet hatte – ihn nun in einer Videobotschaft nannte, diesen letzten Sieg so einfach nehmen lässt?

Das wird sich spätestens am Samstag ab 20.15 Uhr bei ProSieben zeigen. (jhe, llg)