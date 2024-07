„Schlag den Star“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Schlechteste Folge seit Jahren“

Darauf haben sich die Fans der Spiele-Show schon lange gefreut: Endlich wieder neue Folgen von „Schlag den Star“! Am Samstagabend (13. Juli) zeigte ProSieben dabei eine besondere Ausgabe. Anders als sonst traten insgesamt vier Promis in Teams gegeneinander an.

Das Duell des Abends: Anne-Marie und Wayne Carpendale gegen Bushido und Anna Maria Ferchichi. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass zwei Ehepaare bei „Schlag den Star“ aufeinandertreffen. Doch statt sich über diese Premiere zu freuen, war die Stimmung bei manchen Zuschauern alles andere als gut.

„Schlag den Star“: SIE gewinnen die Show

Es war ein langer Abend für die „Schlag den Star“-Zuschauer. Über unzählige Spielrunden kämpfen die beiden Teams um die wertvollen Punkte. Am Ende sind es Bushido und seine Frau Anna Maria Ferchichi, welche die 100.000 Euro Gewinnsumme mit nach Hause nehmen.

Doch so richtig warm wurden viele Fans nicht mit dem „Schlag den Star“-Special. Einige kritisierten den chaotischen Ablauf mancher Spiele, die Moderation von Matthias Opdenhövel oder das Verhalten einzelner Spieler an manchen Stellen. Vor allem der Rapper Bushido eckte bei dem ein oder anderen Zuschauer an.

„Schlag den Star“-Zuschauer auf 180

In den sozialen Netzwerken wie Instagram und auch X (ehemals Twitter) sind unzählige Zuschauer frustriert. In den Kommentaren zeichnet sich das Stimmungsbild deutlich ab:

„Wollte der Show eben eine Chance geben. Aber muss leider wegen Kopfschmerzen abbrechen. Bushido und seine Dame sind nicht zu ertragen. Sorry.“

„Bin ja eigentlich seit Jahren Bushido Fan, aber die Show, die er hier abzieht, nervt einfach. Anstrengend.“

„Bei allem Respekt, das geht gar nicht. Die Ferchichis sind wirklich maximal unangenehm und der Moderator nicht besser. Fremdschämen hoch zehn.“

„Eine der schlechtesten Folgen seit Jahren. Der Moderator kann weder die Spiele vernünftig erklären, noch hat er seine Kandidaten im Griff. Peinlich.“

