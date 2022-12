„Schlag den Star“: Vorsicht, Llambi! Beim letzten Mal landete DJ Bobos Gegner im Krankenhaus

„Ich dachte schon, es kommt in diesem Jahr keine neue Ausgabe mehr“, staunt ein Fan, als er die Ankündigung für die letzte „Schlag den Star“-Show im Jahr 2022 sieht. Für das große Finale hat sich ProSieben zwei echte Unterhaltungs-Profis geangelt: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Eurodance-Legende DJ Bobo treten am Samstagabend gegeneinander an.

Damit du nichts von dem TV-Spektakel zur Primetime verpasst, halten wir dich hier in unserem „Schlag den Star“-Liveticker stets auf dem Laufenden:

Samstag, der 17. Dezember

8 Uhr: Während es für Joachim Llambi heute Abend eine echte Premiere wird, kennt sich DJ Bobo schon mit den Regeln von „Schlag den Star“ aus. Der Musiker hat bereits im Jahr 2011 an der von Stefan Raab konzipierten Gameshow teilgenommen. Damals konnten noch „Normalo“-Kandidaten gegen Promis antreten und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen.

DJ Bobo spielte im September 2011 gegen den Industrie­kletterer Winfried. Pech hatten an diesem Abend leider beide von ihnen. Während sich DJ Bobo bei einem Punktestand von 26:10 geschlagen geben musste, ging es für Gewinner Winfried am Ende noch ins Krankenhaus. Denn: Der damals 36-Jährige riss sich bereits beim dritten Spiel namens „Rennball“ die rechte Achillessehne. Der Weg ins Krankenhaus ist bei dieser Art von Verletzung bekanntlich unumgänglich. Für Winfried war dennoch klar: Die Show wird nicht abgebrochen. Während er weiterhin an den Quizzen teilnahm, sprang kein Geringerer als Stefan Raab für ihn als Joker in den Sport-Spielen ein.

Weitere News:

Bleibt nur zu hoffen, dass sich an diesem Samstagabend niemand der Kandidaten schwer verletzt. Und wer weiß, vielleicht kann sich DJ Bobo beim zweiten Anlauf endlich den heiß begehrten Geldkoffer schnappen.