„Schlag den Besten“: Zuschauer beleidigen Kandidaten – Prosieben mit knallharter Antwort

Und wieder einmal kämpfte Robin am Dienstagabend bei „Schlag den Besten“ um den Sieg. Fünfmal in Folge hat er schon gewonnen, nun der sechste Anlauf. Wieder konnte er sein Konto um satte 50.000 Euro aufzustocken.

Klar, dass einem solchen Dauersieger (bereits fünf Mal konnte Robin „Schlag den Besten“ gewinnen) nicht nur die Herzen zufliegen. Vor allem auf Twitter wird ordentlich gegen den FC Bayern von „Schlag den Besten“ geschossen.

„Schlag den Besten“: Häme für Dauersieger Robin

„Ich sehe Robin. Ich kriege direkt Magengeschwüre.“

„Sollte Robin wieder gewinnen, sollte PRO7 ihn zum Dschungelcamp schicken. Dort hätte Robin jede Menge Anrufer.“

„Ich bete zu allen Göttern der Menschheitsgeschichte, dass Robin nicht nach einem gewonnenen Spiel erklärt, wie er das gemacht hat. Das ist so N E R V I G!!!“

„Kann mir Robin keine weitere Show antun, hab Angst mich sonst übergeben zu müssen. Deswegen lieber Fußball gucken.“

„Schlag den Besten“: Prosieben schlägt knallhart zurück

Und eine Zuschauerin scheint es wohl besonders übertrieben zu haben. So schreibt Twitter-Userin Frau Simone: „Stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Tochter, zieht sie liebevoll auf, überschüttet sie mit Fürsorge, Verständnis und Unterstützung in allen Lebenslagen... Und dann bringt sie Robin mit nach Hause.“

Hendrik will Robin schlagen. Foto: ProSieben/Willi Weber

Das ist „Schlag den Besten“:

Schlag den Besten (kurz SdS) ist eine Spielshow bei ProSieben

Sie wird von Raab TV und Brainpool produziert

„Schlag den Besten“ ist eine Variante der Samstagabendshow „Schlag den Raab“

In jeder Show kann ein Kandidat 50.000 Euro gewinnen

Ein Spieler darf so viele Shows spielen, bis er das erste Mal verliert

Kandidat Robin ist deshalb schon das sechste Mal dabei

Immer noch besser als so manch Schlagersänger könnte man denken. Prosieben jedenfalls reagiert knallhart: „Dann hat sie einen Sieger an ihrer Seite. und einen reichen Kerl. Heute tritt er zum 6. Mal an. “

Der hat gesessen. Daraufhin schrieb auch Frau Simone nichts mehr. Am Ende sollte sie jedoch trotzdem ihren Willen kriegen. In einem spannenden Duell verlor Robin im letzten Spiel gegen seinen Konkurrenten Hendrik.