Sat.1 gibt intime Einblicke in Leben von Alessia Herren – so hat sie noch nie jemand gesehen

Wie leben eigentlich Alessia Herren und ihr Ehemann Can? Wie schlagen sich die beiden als frischgebackene Eltern? Seit die 21-Jährige ihr Mutterglück vor wenigen Wochen bei Instagram offiziell gemacht hat, hat sich auch ihr Leben ganz schön verändert.

Welche Herausforderungen im Alltag warten, wie es ihr und Can als frischgebackene Eltern geht und noch mehr will Sat.1 jetzt in einer Doku-Reihe zeigen.

Sat.1 gibt intime Einblicke in das Leben von Alessia Herren

Los geht es schon am Montag (12. Juni). Fünf Tage lang können Fans dann je 30 Minuten lang ganz besondere Einblicke in Alessias Familienleben bekommen. Die Doku-Reihe ist Teil der Sendung „Volles Haus“, die täglich ab 16 Uhr auf Sat.1 läuft.

Mehrere Wochen lang war ein Kamerateam an der Seite des Paares, um die besten Momente einzufangen. Und dabei wurde nichts ausgelassen. Egal, ob es um die Schwangerschaft, die Geburt ober aber den gemeinsamen Umzug ging.

Wiedersehen mit Bekannten

Zwar teilt Alessia Herren auch bei Instagram immer wieder private Einblicke, doch die Sat.1-Doku dürfte noch einmal tiefer das Leben der Tochter von Willi Herren beleuchten. Das Besondere: Es soll auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben. Darunter auch Alessias Mama Mirella oder aber ihr Opa Piero.

Und Mama Mirella ist schon in der ersten Folge zu sehen. Denn für die ersten 30 Minuten hat ein Kamerateam von Sat.1 sie und ihre Tochter Alessia auf der Baby-Shopping-Tour begleitet. Wie das abläuft, das siehst du ab 12. Juni auf Sat.1.