Sat.1: Programmänderung macht Zuschauer fassungslos – „Denkt ihr, wir vergessen, was da abging?“

Dass diese Programmänderung für Ärger sorgen würde, war wohl auch Sat.1 schon im Vorhinein klar. Auf Twitter veröffentlichte der Sender nur wenige Worte, doch die hatten es in sich. „Kurzfristige Programmänderung. SAT.1 zeigt ‚A Way Back to Luckyland‘, das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der Primetime. ‚A Way Back To Luckyland‘ ist die erfolgreichste Comedytour des Jahres 2022“, hieß es da.

Eine durchaus umstrittene Entscheidung, schließlich sah sich Luke Mockridge im vergangenen Jahr schweren Anschuldigungen seiner Ex-Freundin gegenüber. Er habe Post von ihrem Anwalt bekommen, sagte Mockridge damals. Beteuerte aber auch: „Das, was mir vorgeworfen wird, ist nicht passiert. Das habe ich nicht gemacht.“ Und doch: Der Druck wurde immer größer, Luke Mockridge brauchte Zeit für sich, nahm sich eine Pause.

Luke Mockridge kehrt im Dezember zurück ins TV-Programm

Nun scheint aber die Zeit, wieder ins Rampenlicht zu treten. Bereits seine Liveauftritte wurden gefeiert und nun verhilft auch Sat.1 Luke Mockridge zurück ins TV-Programm. Auf Facebook wird der 33-Jährige gefeiert. Dort heißt es unter anderem: „Oooooh, Luke!!! Ich freu mich riesig. Willkommen zurück“ oder „Freu mich drauf. Das Programm habe ich in Hamburg live gesehen und es ist einfach spitze. Wird Zeit, dass Luke zurück ins TV kommt“.

Bei Twitter jedoch herrscht eine andere Stimmung. „Denkt ihr, wir vergessen, was da abging“, fragt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: „Es ist beschämend und ein Skandal.“ Und ein Dritter schreibt: „Hat man sich darauf geeinigt, dass Luke Mockridge wieder tragbar ist? Bin da null auf dem neuesten Stand.“

Es wird also spannend, wie die Zuschauer-Quoten am 9. Dezember aussehen werden. Beim großen TV-Comeback von Luke Mockridge bei Sat.1.