Sat.1 schmeißt Programm um: Serien-Fans werden sich umschauen

Das ging schnell. Erst am Donnerstag (15. Dezember) wurde Boris Becker vorzeitig aus seiner Haft in England entlassen. Gut sieben Monate saß der ehemalige Tennisheld dort wegen Insolvenzdelikten. Eigentlich war Becker zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden, seine frühzeitige Freilassung hat der 55-Jährige aber dem britischen „Early Removal Scheme“ zu verdanken. Einem Schnellverfahren, dass es England erlaubt, ausländische Strafgefangene schneller abzuschieben.

Mittlerweile ist Boris Becker wieder in Deutschland, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser in einer Stellungnahme bestätigt. Von Interview-Anfragen sei aber abzusehen, so der Staranwalt weiter. Jetzt ist auch klar, warum. Boris Becker wird nur ein exklusives Interview geben. An den TV-Sender Sat.1.

Boris Becker gibt Sat.1 ein Exklusivinterview

Sat.1 wird dafür extra sein Programm umbauen, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab. „Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellt sich die deutsche Tennis-Legende in SAT.1 Fragen, die alle interessieren. Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? Was hat er ganz konkret besonders vermisst? Was überraschenderweise gar nicht? Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt“, heißt es in der Mitteilung.

Sat.1 wird dafür sein Abendprogramm am 20. Dezember komplett auf den Kopf stellen. So werden die eigentlich geplanten Sendungen „Navi CIS“ und „NCIS: Los Angeles“ entfallen. Stattdessen zeigt Sat.1 um 20.15 Uhr das Interview, das unter dem Titel „SAT.1 Spezial. Boris Becker“ laufen wird. Im Anschluss zeigt der Sender die Dokumentationen „akte. Spezial: Boris Becker – Vom Helden zum Häftling“ und „Boris Becker – Der Spieler“. Neben der Ausstrahlung auf Sat.1 haben die Zuschauer auch die Möglichkeit, das Interview auf Joyn zu sehen. Sprechen wird Boris Becker übrigens mit Moderator Steven Gätjen.