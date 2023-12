Sat.1: Nach tragischem Unfall während Proben – so geht es für Rúrik Gíslason weiter

Unfall bei der Sat.1-Sendung „Stars in der Manege“!

Es war eine wahre Schocknachricht für alle Fans von „Let’s Dance“-Star Rúrik Gíslason: Am Dienstagabend (5. Dezember) verletzte er sich bei dem Proben der Sat.1-Sendung „Stars in der Manege“. Der ehemalige Profifußballspieler teilte ein Bild aus der Notaufnahme und versetzte seine Fans in Angst und Schrecken.

Nun erklärt der Sender, wie es für den Teilnehmer weitergeht.

Sat.1-Star bricht von gebrochener Hand

Rúrik Gíslason – der „Let’s Dance“-Gewinner von 2021 will es wissen. Der ehemalige Fußballspieler sucht nach der nächsten Herausforderung und nimmt an der Sat.1-Sendung „Stars in der Manege“ teil. Dort versucht er sich an einer waghalsigen Akrobatennummer, die viel Übung und Training erfordert.

Auf Instagram hält er seine Community stets auf den neuesten Stand. Er mache große Fortschritte mit seinem Stunt, teilte er seinen Fans am Dienstag mit. Doch dann der Schock: Nachdem er plötzlich eine Verletzung an der Hand hatte, musste der gebürtige Isländer in die Notaufnahme. In einer Story zeigte er seine eingegipste Hand und schrieb dazu: „Ich weiß, dass ich meine Hand gebrochen habe.“

Ist dies nun das Show-Aus für ihn? Sat.1 gibt ein Update.

Sat.1 spricht Klartext

Akrobatik mit gebrochener Hand? Fraglich, wie das funktionieren soll. Viele Fans sorgen sich nun, dass sie in der Sendung auf Rúrik Gíslason verzichten müssen. Auf Anfrage unsere Redaktion gibt Sat.1 erstmal Entwarnung. In einem Statement heißt es: „Rúrik Gíslason trainiert weiter. Ob er in „Stars in der Manege“ auftritt , entscheidet er noch. Die SAT.1-Zuschauerinnen und Zuschauer werden es rechtzeitig erfahren.“ Das bedeutet wohl abwarten und Daumen drücken.

Die Aufzeichnung von „Stars in der Manege“ finden am 8., 9., 15. und 16. Dezember im Münchener Circus Krone statt.