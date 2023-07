Es scheint ein neuer Trend in der Fernsehlandschaft zu sein: alte, kultige Sendungen wieder zurück in das TV-Programm aufzunehmen. Sendungen, wie „Die 100.000 Mark Show“ oder „Der Preis ist heiß“ begeisterten das Publikum schon vor Jahren. Der Sender Sat.1 holt nun solch einen Leckerbissen zurück.

Quiz-Sendungen gehören zu den beliebtesten Formaten im deutschen TV. Die Zuschauer sehen nicht nur gerne, wie das Wissen anderer Menschen auf die Probe gestellt wird, sondern raten auch gerne mal mit. Dazu gibt es bald wieder die Möglichkeit, wenn Promis wieder die Schulbank drücken.

Sat.1 holt „Zurück in die Schule“ ins Programm

Das Konzept der Erfolgs-Show „Zurück in die Schule“ ist so simpel wie genial: Ausgewählte Promis müssen ihr Grundschulwissen unter Beweis stellen und können so eine Geldsumme erspielen. Je besser ihre Noten in den mündlichen und schriftlichen Prüfungen ausfallen, desto höher der Gewinn. Das Geld wird letztendlich an Partnerschulen gespendet.

Wie auch in der Vergangenheit wird Moderator Jörg Pilawa durch die Sendung führen. Doch auf eine Änderung müssen sich die Sat.1-Zuschauer einstellen: Der Sendeplatz für die Show ändert sich von Mittwoch auf Freitag. Denn bereits letztes Jahr lief „Zurück in die Schule“ zur besten Sendezeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DIESE Promis sind dabei

Doch wer stellt sich dieser Herausforderung? Wie der Sender mitteilt, werden unter anderem Stars, wie Meret Becker, Laura Karasek, Katrin Müller-Hohenstein, Ross Antony, Smudo und Jörg Wontorra erwartet.

Die Show geht am 25. August 2023 an den Start. In der ersten Ausgabe von „Zurück in die Schule“ treten Comedian Mirja Boes, TV-Koch Nelson Müller und „Let’s Dance“-Star Bastian Bielendorfer an.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und nicht nur Quiz-Fans haben Grund zur Freude. Auch Fußball-Fanatiker dürfen jubeln. Denn Sat.1 hat ein absolutes TV-Highlight für sie in petto.