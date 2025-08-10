Sat.1 zeigt Kultfilm von 2001: Regisseur „würde ihn heute so nicht mehr machen“

Über diesen Film lachten Millionen. Als 2001 Bully Herbigs Film „Der Schuh des Manitu“ in die Kinos kam, traf der Komiker einen Nerv. Die Winnetou-Persiflage wurde zu einem absoluten Kassenhit. 11,7 Millionen Tickets wurden verkauft, „Der Schuh des Manitu“ wurde damit zum erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Am Sonntagabend (10. August 2025) zeigt Sat.1 den Comedy-Klassiker.

Regisseur Bully Herbig verriet im Jahr 2022 bei „3nach9“ jedoch, dass er einen Film wie „Der Schuh des Manitu“ dieser Tage so nicht mehr drehen würde. „Ich würde ihn heute so nicht mehr machen. Die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Das nimmt einen so ein bisschen die Unschuld und die Freiheit. Ich sage es mal so, ich finde gewisse Entwicklungen total richtig“, so Herbig.

Sat.1 zeigt „Der Schuh des Manitu“ zur Primetime

Zum Beispiel, „dass man über Dinge spricht, die man vielleicht so heute nicht mehr sagen würde, wie vor zwanzig Jahren. Ich habe da ein totales Verständnis für, ich bin da total offen. Ich finde nur, dass diese Diskussion so ein bisschen polemisch geführt wird. Ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört“.

Das einzige, so Herbig, das die beiden Lager verbinde, sei, dass beide mit der Gesamtsituation unzufrieden seien. Er sehe, so sagte Bully damals, wenn man so weitermache, „sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen“. „Wenn es dann irgendwann einen Katalog gibt, in dem steht: Über die Person, über den Menschen, darfst du Witze machen. Über diesen Kulturkreis nicht, über diese Menschen auch nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser, also ich habe dann keinen Spaß mehr dran“, erklärt Bully deutlich.

Es scheint jedoch, als habe Michael ‚Bully‘ Herbig sich seinen Spaß bewahren können. Denn am 14. August 2025 kommt die Fortsetzung des Kinoknallers in die Lichtspielsäle. Mit „Das Kanu des Manitu“ holt Herbig Abahachi und Ranger zurück. Ob die Gags denen von damals ähneln, oder Bully wirklich alles anders macht? Wir sind gespannt.