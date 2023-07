Sat.1: TV-Sensation – Harry-Potter-Fans werden durchdrehen

Wir erinnern uns zurück an den 1. Januar 2022. Noch leicht angeschlagen von der vorangegangenen Silvesternacht liegen Millionen Harry-Potter-Fans müde in ihren Betten. Und warten. Warten darauf, dass HBO Max endlich das groß angekündigte Harry-Potter-Special „Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter“ freischaltet.

Ein Spezial, in dem nahezu alle Stars zu Wort kommen, sich noch einmal in Hogwarts einfinden und die Zeit am Set Revue passieren lassen. Ein Spezial voller wundervoller Momente aus der wunderbaren Welt von Harry Potter. Nun kommt das Harry-Potter-Spezial endlich ins Free-TV. Wie das Portal „Fernsehserien.de“ berichtet, wird „Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter“ am 26. August bei Sat.1 zu sehen sein.

Sat.1 schnappt sich die „Rückkehr nach Hogwarts“

Die Harry-Potter-Fans dürfen sich dabei auf ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern Daniel Radcliffe (spielte Harry Potter), Emma Watson (spielte Hermine Granger) und Rupert Grint (spielte Ron Weasley) freuen. Dazu kommen Auftritte von Helene Bonham Carter, Gary Oldman (spielte Sirius Black), Tom Felton (spielte Draco Malfoy) oder auch des leider bereits verstorbenen Robbie Coltrane, der in den Filmen den Wildhüter Hagrid mimte.

Doch damit nicht genug. Im Anschluss an „Rückkehr nach Hogwarts – 20 Jahre Harry Potter“ dürfen sich die Fans auf eine weitere Sondersendung freuen. Ab 22.30 Uhr zeigt Sat.1 die Doku „Phantastische Harry Potter Momente – Das große SAT.1 Spezial“. „Phantastische Harry Potter Momente – Das große SAT.1 Spezial blickt auf die 33 besten und unvergesslichsten Szenen der zauberhaften Welt von Harry Potter und lässt einige Darsteller sowie J.K. Rowling höchstpersönlich zu Wort kommen“, heißt es dazu von Sat.1.

Und wer noch nicht genug vom Zauberlehrling hat, der sollte am 26. August nach Hamburg reisen. Zum 25.-jährigen Jubiläum der Harry-Potter-Bücher in Deutschland gibt es auf dem Rathausmarkt der Hansestadt ein großes Harry-Potter-Fest. Mit dabei ist auch Rufus Beck, der die Hörbücher von Harry Potter vertonte.