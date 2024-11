Sat.1: Nach TV-Premiere von „Elsbeth“ herrscht traurige Gewissheit

Im Programm von Sat.1 findet man häufig US-amerikanische Serien wieder. Vor allem Krimi-Serien wie beispielsweise „Navy CIS“ sind äußerst beliebt. Grund genug für den Sender, eine weitere Show aus Amerika auszustrahlen.

Am Dienstagabend (12. November) lief bei Sat.1 die Free-TV-Premiere der Serie „Elsbeth“. Die Zuschauer sahen dabei gleich zwei Folgen der Spin-Off-Serie von „The Good Fight“. Doch wie kam das bei den Zuschauern an? Ein Tag nach der Ausstrahlung trudelt die traurige Nachricht ein.

Sat.1 muss schlechte Neuigkeit verkraften

Am Dienstagabend sahen die TV-Zuschauer, wie Schauspielerin Carrie Preston in der Hauptrolle der Juristin Elsbeth Tascioni ermittelt. Insgesamt zehn Folgen der Auftaktstaffel sind bei Sat.1 geplant – jeweils immer im Doppelpack. Doch die Premiere ging ordentlich schief, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

Insgesamt schalteten bloß 850.000 Zuschauer bei der ersten Folge ein – davon nur 180.000 Zuschauer aus der jüngeren Zielgruppe. Die zweite Episode konnte dann schon 880.000 Menschen überzeugen. Besonders prickelnd ist das für den Auftakt der Sendung allerdings nicht.

Sat.1 weit hinter der Konkurrenz

Zugegeben: Die Konkurrenz an diesem Abend darf man nicht außer Acht lassen. Während ProSieben mit einer neuen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ vor allem beim jüngeren Publikum punkten konnte, ging RTL mit dem „Sommerhaus der Stars“ an den Start. Selbst Vox lag mit „Hot oder Schrott“ in Sachen Marktanteil vor der US-amerikanischen Serie.

Sat.1 zeigt je zwei Folgen der Serie „Elsbeth“ immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei Joyn.