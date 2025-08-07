Sat.1 kündigt zwei Live-Shows an – DAS gab es so noch nie

Aktuell werden Live-Sendungen im TV schmerzlich vermisst. Die Sender strahlen in den Sommermonaten meist Wiederholungen oder bereits abgedrehte Formate aus. Doch Ende August gibt es einen kleinen Lichtblick bei Sat.1.

Am 29. und 30. August wird es beim privaten Sender nämlich spannend. Bei „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ sollen mehr als zwanzig außergewöhnliche Weltrekordversuche live übertragen werden. Dafür hat Sat.1 ein hochkarätiges Moderatoren-Duo angeheuert.

Sat.1 zeigt Weltrekordversuche live

Ende August präsentieren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa das Format „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ live zur Primetime. Dabei handelt es sich um eine Premiere, wie Sat.1-Chef Marc Rasmus im Interview mit dem Branchenmagazin DWDL erzählt.

„Live ist uns dafür ganz wichtig, das gab es bei Guinness noch nie und das wird das Thema Weltrekorde nochmal packender machen. Wir sind also alle dabei, wenn Spektakuläres gelingt – oder auch nicht. Und das an zwei Abenden hintereinander live: Freitag und Samstag am 29. und 30. August – sodass wir auch Rekorde verfolgen können, die von Freitagabend bis Samstagabend über 24 Stunden laufen werden“, heißt es.

Sat.1-Moderatoren voller Vorfreude

Nicht nur die Zuschauer dürften sich über die anstehenden Live-Sendungen freuen. Auch die beiden Moderatoren können es kaum erwarten. „Ich bin in dem Alter, in dem ich ‚betreutes Moderieren‘ brauche, und da ist sie Expertin. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie das mit mir macht“, so Pilawa über seine Kollegin.

Diese scheint das ganz ähnlich zu sehen. „Ich freue mich riesig, zum ersten Mal mit Jörg in SAT.1 zu moderieren. Wir werden großartige Menschen sehen, die wirklich verrückte Sachen machen und gemeinsam über sie staunen“, sagt Michelle Hunziker gegenüber Joyn.

Sat.1 überträgt die „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ live am 29. und am 30. August ab 20.15 Uhr. Im Anschluss gibt es die beiden Folgen auch in der Mediathek bei Joyn. Tickets für die Aufzeichnung in München gibt es bereits ab 15 Euro.