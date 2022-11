Sat.1 macht es öffentlich – ER feiert doppeltes Comeback in Kult-Shows

Alle Fans von kultigen Game-Shows aus vergangenen Jahren und herzzerreißenden Dating-Sendungen aufgepasst! Der Sender Sat.1 macht jetzt öffentlich, welche beiden Kult-Formate wieder zurück ins Programm geholt werden und von wem sie moderiert werden.

Die Rede ist von den beiden Sendungen „Die Pyramide“ aus den 70ern und die zwischen 2001 und 2004 ausgestrahlte Dating-Show „Herzblatt“. Beide werden ab 2023 bei Sat.1 in einer Neuauflage gesendet. Zwar bekommt das Format „Herzblatt“ aus rechtlichen Gründen einen neuen Namen („Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“) doch eine Sache bleibt gleich.

Sat.1: ER moderiert Kult-Sendungen erneut

Die Rede ist von keinem Geringeren als Moderator Jörg Pilawa. Schon damals führte er die Zuschauer durch beide Formate. Jetzt feiert er sein großes Doppel-Comeback und nimmt die Zuschauer mit auf eine kleine Zeitreise.

Und genau dieses Gefühl der Melancholie möchte der Sender bei den Zuschauern erreichen, wie Senderchef Daniel Rosemann erklärt: „In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen.“

Moderator Jörg Pilawa wird 2023 in zwei Sendungen zu sehen sein. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Sat.1: Das sind die Kult-Shows

Doch worum geht es in den Show nochmal? Bei „Die Pyramide“ kann mit dem Gesellschaftsspiel „Tabu“ verglichen werden. Dort müssen die Kandidaten innerhalb von 30 Sekunden sieben Begriffe pantomimisch oder per Beschreibung erklären. Mit jedem richtig erratenen Wort klettern die Kandidaten die Geldpyramide hoch und haben am Ende die Chance auf eine Gewinnsumme.

Bei „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ hingegen geht es nicht um Geld, sondern um die ganz großen Gefühle. In der Sendung sitzen die Kandidaten jeweils auf der anderen Seite einer Wand. Nur durch Worte müssen sie versuchen, den anderen von sich zu überzeugen.