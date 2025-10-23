Premiere bei Sat.1 – es passiert bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

In der zwölften Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ sorgt Sat.1 für eine echte Sensation: Zum ersten Mal in der deutschen Ausgabe der Show heiratet ein homosexuelles Paar! Die Episode läuft am Dienstag, den 28. Oktober um 20:15 Uhr. Marc (40), Pflegedienstleiter, und Marco (30), angehender Kommissar, treten dabei vor den Traualtar.

Premiere bei Sat.1

Mit Marc und Marco schafft „Hochzeit auf den ersten Blick“ Geschichte: Endlich finden auch gleichgeschlechtliche Paare in der Sat.1-Show zueinander. Ein Moment, auf den Fans lange gewartet haben! Marc, der offen über seinen Wunsch nach einem festen Lebenspartner spricht, träumt von der großen Liebe: „Ich hoffe sehr, dass es nicht nur eine Hochzeit auf den ersten Blick, sondern auch Liebe auf den ersten Blick wird.“ Marco bringt ebenfalls klare Vorstellungen mit: „Den Wunsch, meinen passenden Partner – meinen Mann – zu finden, ist mir sehr, sehr wichtig.“

Während in Australien bereits 2020 zwei Frauen in der dortigen Version der Show heirateten, ist dies international ein Novum: Zwei Männer geben sich das Ja-Wort. Auch Prominente wie Jochen Bendel äußern sich begeistert über die Premiere auf Sat.1. Der Moderator und selbst verheirateter Mann betont: „Es ist ein Zeichen für Sichtbarkeit, für Mut und für das, was Liebe wirklich ist: menschlich, ehrlich und grenzenlos.

„Es zeigt, dass Liebe viele Formen hat“

Dr. Sandra Köhldorfer, in der Sat.1-Show für die Paare verantwortlich, würdigt den Fortschritt, den diese Episode symbolisiert. „Es zeigt, dass Liebe viele Formen hat, aber immer die gleiche Sehnsucht: gesehen, verstanden und geliebt zu werden“, kommentiert sie.

In der Sendung erleben die Zuschauer den Weg des Paares: von der Trauung über die Hochzeitsreise bis hin zu ihrem gemeinsamen Alltag. Nach sechs Wochen fällt die finale Entscheidung: bleibt das Paar zusammen oder geht es getrennte Wege?