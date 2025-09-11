Sat.1 kündigt neue Staffel von Kult-Show an – und ändert plötzlich den Sendeplatz

Sat.1 hat den Start einer neuen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ angekündigt. Die frischen Folgen laufen ab dem 21. Oktober. Das Format wechselt dieses Jahr dabei auf einen neuen Sendeplatz.

Ab sofort wird die Sat.1-Sendung jeden Dienstagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt. In den letzten Jahren lief die Sendung montags.

Neuer Sendeplatz für Hochzeitsexperiment bei Sat.1

Das langjährige Liebesformat nahm bereits unterschiedliche Sendezeiten ein. Nun ersetzt „Hochzeit auf den ersten Blick“ am Dienstagabend die US-Serien von Sat.1. Zwölf Singles aus unterschiedlichen deutschen Städten und Regionen wagen wieder das ungewöhnliche Experiment, ihren Partner erst vor dem Standesbeamten kennenzulernen. Insgesamt sechs Hochzeiten sind in der Staffel geplant.

Die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst wählten auch diesmal die Paare aus. Produziert wird die beliebte Sendung von Redseven Entertainment, die in früheren Jahren weitere Sat.1-Erfolgsformate realisiert hat.

Zuletzt zeigte Joyn das Spin-off „Hochzeit auf den zweiten Blick“. Dort steht das Kennenlernen vor der Heirat im Fokus. Dieses Spin-off lief ebenfalls bei Sat.1, jedoch zur späten Stunde. Damit erweitert Sat.1 sein Angebot an Unterhaltungsshows rund ums Thema Liebe und Partnerschaft.

