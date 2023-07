Sat.1-Star Angelina Kirsch teilt Schock-Diagnose – „Behandlung erfolgt sofort“

Moderatorin Angelina Kirsch ist aus der Sat.1-Show „The Taste“ nicht mehr wegzudenken. An der Seite der Starköche Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue moderiert sie die Sendung seit Staffel 8 und gilt als absoluter Publikumsliebling.

Immer gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln auf den Lippen: So kennen die Zuschauer die Sat.1-Moderatorin. Und auch auf Instagram sorgt sie mit ihren Bildern und Videos für gute Laune. Doch nun schlägt Angelina Kirsch einen ernsten Ton an. Denn sie teilt eine traurige Diagnose mit ihren Followern.

Sat.1-Star Angelina Kirsch im halben Gesicht gelähmt

Beim Aufwachen hat die Moderatorin es bereits gemerkt. Ihre linke Gesichtshälfte fühlt sich taub an. Zu einem Selfie von sich schreibt Angelina Kirsch am Montag (24. Juli): „Heute morgen bin ich mit einer halbtauben linken Gesichtshälfte inklusive ebenfalls halbtauber Zunge und Geschmacksverlust aufgewacht.“

Im Krankenhaus bekommt sie dann die Diagnose: Idiopathische periphere Fazialisparese. In dem Beitrag erklärt die 35-Jährige, was dahinter steckt: „Heißt vereinfacht, dass mein linker Gesichtsnerv durch Viren- oder Bakterienbelastung gereizt und so angeschwollen ist, dass dadurch die Symptome hervorgerufen werden.“

„Symptome werden erstmal noch schlimmer“

Und auch noch Stunden später fühlt sich die „The Taste“-Moderatorin eigenartig: „Mittlerweile ist meine Sehfähigkeit links leicht beeinträchtigt. Meine Zunge ist weiterhin taub, mein Mund bewegt sich natürlich komisch und mein linkes Auge schließt nicht so gut. Noch bin ich im Anfangsstadium, daher werden die Symptome erstmal noch schlimmer. Aber die Behandlung erfolgt natürlich sofort.“

Bleibt abzuwarten, wie sich der Gesundheitszustand von Angelina Kirsch in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ihre Fans hoffen jedenfalls nur das Beste und überschütten sie mit Genesungswünschen.