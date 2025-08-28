Dortmunderin hebt Männer wie Marshmallows – jetzt will sie auf Sat.1 den Weltrekord knacken

Baumarten durchs Lecken erkennen, 200 Barbiepuppen durchs blinde Ertasten ausfindig machen und ein Chihuahua, der Flaschen umstößt – und das alles in Rekordzeit. Klingt unmöglich und ein bisschen verrückt? Was sagst du dann dazu, dass Nina Ruppenthal aus Dortmund einen neuen Weltrekord im Männer heben und werfen aufstellen will?

Die 25-Jährige ist eine von insgesamt 19 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die am 29. und 30. August 2025 bei Sat.1 „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ mitmachen. Unsere Redaktion hat vorab mit ihr gesprochen.

Dortmunderin will bei Sat.1 Weltrekord knacken

Rund fünf Jahre lang hielt Sina Ruppenthaler ihren Körper durch Crossfit in Topform, doch als sie vor zwei Jahren ihren Partner kennenlernte, wollte sie plötzlich mehr. Sie wollte zu den „Strong Women“ gehören. „Strongwoman zeichnet sich dadurch aus, dass man in irgendeiner Weise unhandliche Gegenstände heben, stemmen, tragen oder halten muss. Man braucht dafür sehr viele Kraft, weil die Sachen sind sehr schwer“, erklärt sie im Interview mit dieser Redaktion.

Es dauerte nicht lange und die ersten Wettkämpfe folgten. „Der zweite Wettkampf, den ich bestritten habe, war dann direkt die Deutsche Meisterschaft, die ich auch gewonnen habe.“ Seitdem darf sich Sina stolz die „stärkste Frau Deutschlands“ nennen und das soll nicht ihr letzter Titel gewesen sein. Die 25-Jährige hat Blut geleckt und strebt nach Größerem, und zwar nach einem Weltrekord.

Sina Ruppenthal aus Dortmund will den Weltrekord im Männer werfen knacken. Foto: Ines Komsic

Am Freitag, 29. August, will sie vor Live-Publikum bei Sat.1 den bestehenden Weltrekord der US-Amerikanerin Liefia Ingalls im Männer werfen brechen. Dafür muss die Dortmunderin zehn Männer heben und werfen – und das unter 39,50 Sekunden. Für gewöhnlich hebt sie keine Menschen, sondern Gegenstände von einer klassischen Hantel, über einen Baumstamm, ein Stein oder eine Betonkugel bis zu einem Sandsack kann das alles sein. Um sich auf die Show vorzubereiten, übte sie jedoch in ihrem Fitnesstudio in Dortmund mit Frauen. Die Männer in der Sendung werden zwischen 60 und 70 Kilogramm wiegen.

„Ich möchte als Role-Model vorangehen“

„Ich bin grundsätzlich nicht aufgeregt, und ohne das runterspielen zu wollen, ist das nur ein Schritt auf meinem Weg“, so die selbstbewusste Sportlerin kurz vor ihrem Weltrekordversuch. Denn ihr großes Ziel sei es, nicht nur die stärkste Frau Deutschlands, sondern der Welt zu werden. Bislang stehen da noch drei andere Frauen vor der Studentin für Trainingswissenschaft und Sporternährung.

„Ich trainiere seit sieben Jahren fünf Mal die Woche zwei Stunden ohne große Unterbrechungen. Es geht nicht von heute auf morgen“ Neben dem harten Trainingspensum sei aber auch ein angepasster Lebensstil für ihren Erfolg erforderlich: die Ernährung, genug Schlaf, wenig Stress und gute genetische Voraussetzungen.

Den Weltrekord will Sina Ruppenthaler nicht nur für sich holen, sondern auch für andere Frauen. „Ich möchte als Role-Model vorangehen und zeigen, dass sich Stärke, Muskulatur, Kraft und Weiblichkeit nicht ausschließen.“

Ob sie es schafft, kann am Freitag ab 20.15 Uhr „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ auf Sat.1 live und 24 Stunden live auf Joyn mitverfolgt werden.