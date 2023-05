Sat.1 muss Reißleine ziehen – und wirft sein Programm um

Seit Ende Februar läuft auf Sat.1 eine neue 3-Stunden-Sendung. Von 16 bis 19 Uhr führen täglich die Moderatoren Jasmin Wagner und Jochen Schropp durch die Nachmittagsshow „Volles Haus“. Doch nach nur wenigen Wochen hat der Sender bereits Änderungen angekündigt.

Schon bald soll die Sendung nur noch in gekürzter Version ausgestrahlt werden. Den freigewordenen Sendeplatz soll ein altbekanntes Format von Sat.1 einnehmen.

Sat.1 kürzt „Volles Haus“

Statt der üblichen drei Stunden soll das Format „Volles Haus“ nur noch zwei Stunden von Montag bis Freitag auf Sat.1 laufen. Konkret heißt das, dass Zuschauer ab dem 15. Mai nur noch von 16 bis 18 Uhr. Geplant sei diese Änderung zunächst wohl nur „für die Sommermonate“, wie der Sender am Sonntag in einer Pressemeldung bekannt gab.

„Schon vor dem Start unserer SAT.1-Nachmittagsshow ‚Volles Haus!‘ haben wir gesagt, dass wir in der Entwicklung on air einen langen Atem beweisen werden. Wir werden ‚Volles Haus!‘ mit den Erkenntnissen der ersten zehn Wochen weiter optimieren“, so die Erklärung von Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Die Promi-News von „BUNTE – live“ werden ab dem 15. Mai in der 17-Uhr-Stunde gezeigt.

Beliebtes TV-Ermittler soll Quoten wieder steigen lassen

Grund für die Änderung ist, dass das altbekannte Format „Lenßen übernimmt“ wieder für bessere Einschaltquoten am Vorabend sorgen soll. Der Kult-Anwalt Ingo Lenßen war schon regelmäßig zu Gast im aufwendig umgebauten Studio bestehend aus einem Wohnzimmer, einer Küche und einer Garage. Nun bekommt Lenßen wieder seinen eigenen Platz im Sat.1-Programm um 19 Uhr.

Noch mehr News:

Auf neue Folgen von „Lenßen übernimmt“ dürfen TV-Zuschauer jedoch nicht hoffen. Der Sender hatte im Dezember 2022 die Zusammenarbeit mit dem TV-Ermittler nach 20 Jahren beendet. Wie es mit der Ausstrahlung von „Volles Haus“ auf Sat.1 ab Herbst weitergeht, bleibt abzuwarten.