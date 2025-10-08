„Promi Big Brother“: Verena Kerth wütet gegen Sat.1 – jetzt reagiert der Sender

Kaum läuft die erste Folge von „Promi Big Brother“, da knallt es schon. Dabei nutzt Marc Terenzi (47) seinen Einzug ins Haus, um schwere Anschuldigungen gegen seine Ex-Verlobte Verena Kerth (44) zu erheben. Die lässt das nicht auf sich sitzen. Noch während der Ausstrahlung schlägt sie öffentlich zurück und teilt vor allem gegen Sat.1 aus.

Kerth habe ihn „geschlagen und tagelang ohne Essen eingesperrt“, behauptet Terenzi vor laufender Kamera. Die Moderatorin reagiert prompt in ihrer Instagram-Story: „Ich habe eine heftige Welle an Hassnachrichten bekommen“, schreibt sie. Dann kontert sie: „Ich weiß nicht, warum er diese Lügen verbreitet. Er ist ein Alkoholiker, der unberechenbar gewesen ist.“

„Promi Big Brother“: Sat.1 reagiert auf Anschuldigungen

„Ich habe es nicht mehr ausgehalten und die Beziehung dann beendet. Ich musste ihn vor die Tür setzen“, schreibt sie weiter. Doch ihr Zorn richtet sich weniger gegen den Sänger als gegen den Sender selbst. Kerth wettert: „Sat.1 hat Szenen ausgestrahlt, in denen mein Ex über angebliche Gewaltvorwürfe spricht. Diese unkommentiert und ungeprüft zu zeigen – ohne meine Meinung einzuholen – ist unverantwortlich und auch juristisch fragwürdig.“

Der Privatsender reagiert auf unsere Anfrage wie folgt: „SAT.1 hat Verena Kerth in die Late Night Show von ‚Promi Big Brother‘ eingeladen, auf dass sie dort ihre Sicht der Dinge erzählen kann. Ansonsten gilt in unserem Land: Jeder darf seine Meinung frei äußern. Auch wenn es manchmal zur selben Sache zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt.“

Die Beziehung zwischen Kerth und Terenzi war immer schon ein Wechselbad der Gefühle. Im Dschungelcamp 2023 machte er ihr noch vor laufenden Kameras einen Antrag, die beiden galten als Glamour-Paar. Danach folgten Trennungen, Versöhnungen und jede Menge Drama. Seit 2024 ist endgültig Schluss.

Sat.1 zeigt die neue Staffel „Promi Big Brother“ täglich ab dem 6. Oktober.