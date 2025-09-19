„Extrem schade“: Sat.1 schmeißt Kult-Show „The Biggest Loser“ raus

Aus, vorbei, Ende?! Fans müssen jetzt tapfer sein. Sat.1 zieht, wie „Bild“ berichtet, bei „The Biggest Loser“ den Stecker. Keine neue Staffel im Jahr 2026. Nach mehr als 15 Jahren Kilo-Kampf ist die TV-Diät vorerst beendet.

Seit 2009 schwitzten Kandidaten auf der Waage um jede Kalorie. Zuschauer liebten die Tränen, die Kämpfe und die harten Workouts. Die Show wurde Kult. Doch am Ende schien das Gewicht zu schwer, die Quoten zu mager.

Sat.1 zieht Schlussstrich – Moderatorin hatte es bereits geahnt

Das große Finale der letzten Staffel kam nur noch auf schlappe fünf Prozent. Für eine Prime-Time-Show ein Desaster. Sat.1 reagiert knallhart. „The Biggest Loser pausiert 2026“, bestätigt eine Sprecherin gegenüber der „Bild“-Zeitung. Ob es womöglich 2027 wieder weitergeht, bleibt offen.

+++ Auch für dich spannend: Sat.1 kündigt neue Folgen mit Julia Leischik an – doch es gibt einen Haken +++

Moderatorin Christine Theiss (45) ist traurig. Sie begleitete das Format über viele Jahre. Für sie war die Show mehr als Fernsehen. „Ich habe jedes Jahr ein wenig gebangt, ob es weitergeht oder nicht. Und man hat schon vergangenes Jahr gemerkt, dass es schwieriger wurde, weil überall die Gürtel enger geschnallt wurden. Es fühlt sich natürlich extrem schade an. Mein ganzes Herz hängt daran, das Format ist für mich und auch für Ramin viel mehr als nur ein Job“, kommentiert sie gegenüber dem Boulevard-Blatt.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Budgets schrumpfen, Quoten bröckeln, die Konkurrenz schläft nicht. Schließlich ist die Entscheidung gefallen – zum Leid aller „Biggest Loser“-Fans.

Wer „The Biggest Loser“ trotzdem sehen will, hat zwei Trostpflaster. Zum einen gibt es alle Staffeln auf Joyn zum Nachschauen. Und zum anderen: Die Hoffnung auf ein Comeback bleibt – vielleicht schon 2027.