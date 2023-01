Sat.1 zeigt „Stars in der Manege“: Promis kommen an ihre Grenzen – „Es ging um mein Leben“

Immer mehr Sender entscheiden sich dazu, Show-Klassiker von früher in ihr Programm aufzunehmen. Sat.1 setzte dabei auf das Kult-Format „Stars in der Manege“ und holt dafür zahlreiche Promis in die heiligen Hallen des Münchener „Circus Krone“.

Balancieren in schwindelerregender Höhe oder Verrenkungen der feinsten Art: Die Sat.1-Show „Stars in der Manege“ verlangt den Promis eine Menge ab. Hartes Training und Disziplin standen während der Dreharbeiten an erster Stelle, wie uns drei prominente Kandidaten jetzt verraten.

Mit dabei sind unter anderem Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Engels, RTL-Star Evelyn Burdecki, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Profitänzer Massimo Sinato und „Let’s Dance“-Star Ekatarina Leonova. Jeder von ihnen hat für die Sendung eine unterschiedliche Disziplin, welche im harten Training erlernt werden muss.

Für Sarah Engels geht es beispielsweise bei einer Strapaten-Nummer knapp zehn Meter in die Höhe. Bei Massimo Sinato wird es hingegen hitzig: Er wird in der Manege Feuer spucken. Um den Auftritt von Evelyn Burdecki macht der Sender allerdings ein Geheimnis. Auf der offiziellen Seite steht lediglich, dass sie sich nicht bewegen darf. Was hat es damit auf sich?

Sat.1-Show „Stars in der Manege“: Evelyn Burdecki mit lebensbedrohlichem Auftritt

Auf Anfrage unserer Redaktion nennt auch Evelyn Burdecki das Kind nicht beim Namen. Sie verrät uns aber, dass sie bei ihrer Zirkusnummer alles andere als entspannt war: „Meine größte Herausforderung war definitiv, stillzuhalten, es ging ja um nichts Geringeres, als um mein Leben, das war nicht einfach – das Adrenalin steigt dir ins Blut, das ist gut für den Kick, aber nicht für einen stillen Augenblick!“

Und auch Sarah Engels hatte es nicht leicht. Sie erzählt uns: „Die größte Herausforderung war es, innerhalb von 2 Trainingstagen eine Show auf die Bühne Beine zu stellen. Plus, ich hatte einen extremen Schwindel in der kompletten Woche. Da ist dann auch eine Trainingseinheit durch einen Arzt-Besuch leider ersetzt worden. Aber am Ende hat alles geklappt, aber auch wenn es richtig viel Spaß gemacht hat, muss ich nicht nochmal ungesichert 8-10 Meter in die Höhe.“

Sat.1 zeigt „Stars in der Manege“ in zwei Folgen am 30. Dezember 2022 und am 6. Januar 2023 im TV und online in der Mediathek bei Joyn.

