Sat.1: Show-Hammer! SIE moderiert nun beliebte Sendung – keiner rechnete damit

Die erfolgreiche Kochshow „The Taste“ ist seit 2013 bei Sat.1 zu sehen.

Von Anfang an wurde die Sendung von Christine Henning moderiert. In Zukunft müssen sich die Sat.1-Zuschauer allerdings an ein neues Gesicht gewöhnen.

Sat.1: Angelina Kirsch übernimmt „The Taste“

Wie der Fernsehsender am Dienstag mitteilte, wird Angelina Kirsch die Moderation der achten Staffel von „The Taste“ übernehmen. Außerdem präsentiert die 31-Jährige die neue Ranking-Show „Guiness World Records“ auf Sat.1.

„Ich liebe es, zu sehen, wie Menschen mit einem Ziel vor Augen zu Höchstformen auflaufen – sei es bei einem Rekordversuch oder bei der Kreation raffinierter Speisen“, erklärt Kirsch zu ihren neuen Aufgaben.

Und weiter: „Als jemand, der lieber bekocht wird als selbst zu kochen, bin ich absolut fasziniert, wie man komplette Gerichte auf so einen winzigen Löffel zaubern kann! Gibt es in dieser Disziplin eigentlich schon einen Weltrekord?“

Angelina Kirsch. Foto: imago images / eventfoto54

Angelina Kirsch ist Curvy-Model

Die neue „The Taste“-Moderatorin ist in Neumünster (Schleswig-Holstein) aufgewachsen. Mit 23 Jahren wurde sie im Urlaub in Rom von einem Modelagenten entdeckt. Seitdem steht sie für zahlreiche namhafte Modemarken vor der Kamera.

Nebenbei hat die 31-Jährige mehrere Bücher geschrieben. Mit „Rock your mind! Sei gut zu dir jeden Tag“ und „Rock your Curves! Lerne deine Kurven lieben“ will sie andere Frauen in ihrem Selbstbewusstsein stärken.

Bekannt als Jurorin

Fernsehzuschauer könnten Angelina Kirsch außerdem aus dem RTLZWEI-Programm kennen. Zwischen 2016 und 2018 war sie Jurorin bei der Castingshow „Curvy Supermodel“. (nr)