Sat.1: Ruth Moschner legt vorbildhaftes Verhalten an den Tag – und wird im Netz genau dafür angefeindet

Die Moderatorin Ruth Moschner gehört zum Fernsehsender Sat.1 wie das Herz zur Seele. Die meisten Sat.1-Zuschauer schätzen die 44-Jährige seit Jahren für ihre selbstbewusste Art und zugleich lebensfrohe Ausstrahlung.

Nicht ohne Grund ist Ruth Moschner daher ein großes Vorbild für viele Frauen, wenn es um das Thema Feminismus und die Gleichstellung des weiblichen Geschlechts geht.

Doch genau als sie dieses vorbildliche Verhalten in der Sat.1-Show „Buchstaben Battle“ an den Tag legt, erreicht sie im Anschluss eine kritisierende Nachricht.

Sat.1: Moderatorin Ruth Moschner gendert in TV-Show

Donnerstagabend, 19 Uhr auf Sat.1: Die geschätzte Ruth Moschner moderiert die Sendung „Buchstaben Battle“ und ist dabei wie immer ganz sie selbst.

Besonders über eine Sache macht sich die Sat.1-Moderatorin überhaupt keine Gedanken: Die ganze Show über gendert Ruth Moschner, wenn sie über ihre Zuschauer und Zuschauerinnen spricht.

Der Begriff „Zuschauer*innen“ ist für die 44-Jährige bereits ein fester Bestandteil ihres Wortschatzes, den sie wie selbstverständlich in ihren Moderationen anwendet.

Ein sehr lobenswertes Verhalten von Ruth Moschner, an welchem man eigentlich nichts groß auszusetzen hat – doch das sehen leider nicht alle Zuschauer so.

Sat.1: Moderatorin Ruth Moschner trifft auf fiese Anfeindung

Eine kritisierende Nachricht erreicht die Sat.1-Moderatorin nach der Ausstrahlung ihrer Show:

„Grundsätzlich finde ich sie klasse, allerding haben Sie heute ‚Zuschauer*innen‘ sehr nervig gegendert“, schreibt ein Zuschauer Ruth Moschner auf Instagram.

Das Gendern habe den Sat.1-Zuschauer so sehr genervt, dass er die Sendung nun nie wieder anschauen wird. Mit der Bitte, dieses Verhalten zukünftig zu unterlassen, beendet der Zuschauer die Nachricht.

Ob er sich dadurch wohl ernsthaft erhofft hat, die Sat.1 Moderatorin zum Schweigen zu bringen? Nicht mit Ruth Moschner. Die 44-Jährige schießt zurück und veröffentlich die Nachricht des Zuschauers anonym im Internet.

Sat.1: So taff gibt sich die Moderatorin im Netz

„Frauen gehören nun mal zur Gesellschaft dazu“, rechtfertigt Ruth Moschner zunächst ihr loyales Verhalten.

Die Kritik, des vermutlich männlichen Zuschauers, will die Sat.1-Moderatorin so nicht auf sich sitzen lassen. Empört von seiner Nachricht, teilt sie so all ihr Followern davon mit und schlägt den Kritiker mit nur einem Instagram-Post schachmatt:

„Sollten Sie also Ihre Männlichkeit nach meinem verbalen Filetieren wiedergefunden haben, freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Betrachten Sie es als Konfrontationstherapie. Stellen Sie sich Ihrer Angst.“

Damit dürften die Einschaltquoten für Sat.1 dann auch wieder gesichert sein. Aber bei so großartigen Moderator*innen ist das ja auch kein Wunder.

Erst kürzlich warf Sat.1 wegen DIESER Moderatorin sogar kurzfristig das ganze Programm um.