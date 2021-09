Sat.1 ändert seinen Namen: Das verbirgt sich dahinter

So einen riesigen Aufriss um eine neue Show hat Sat.1 schon lange nicht mehr gemacht. Am Freitag, dem dritten September, zeigt der Sender die erste Ausgabe seiner neuen Show „Paar Wars“.

In der von Komiker Ralf Schmitz moderierten Show stellen sich pro Folge drei Paare dem Beziehungstest von Sat.1-Moderator Ralf Schmitz. Die Paare müssen dabei mehrere Prüfungen gemeinsam bestreiten, die beiden besten Paare kämpfen im Finale um 100.000 Euro.

Sat.1 ändert seinen Namen für einen Tag: Das ist der Grund

Eine neue Show, nichts besonders aufregendes, könnte man meinen. Doch Sat.1 scheint Großes von seinem neuen Format zu halten. Anders kann man die Aktion, die der Unterföhringer Sender am Freitag plant, wohl nicht interpretieren.

Ralf Schmitz kapert demnächst für einen Tag Sat.1. Foto: SAT.1

So will Sat.1 sich am Freitag für mehrere Stunden umbenennen. „Das gab es noch nie! Ralf Schmitz übernimmt den Sender und macht SAT.1 zu Schmitz.1. Zum Start seiner ersten neuen Show 'Paar Wars' am Freitag, 3. September 2021, erscheint das OnAir-Dauerlogo zum ersten Mal in der Sendergeschichte unter anderem Namen“, so Sat.1.

Das ist Sat.1:

Sat.1 ging am 1. Januar 1984 auf Sendung

Der Sender hat seinen Hauptsitz in Unterföhring im Landkreis München

Zum Sendestart wurde die „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel gespielt

Zu den beliebtesten Sendungen bei Sat.1 gehören unter anderem 'Big Brother', 'Promi Big Brother', 'The Biggest Looser' oder die Kochshow 'The Taste'

Der Sender gehört zur ProSiebenSat.1 Media SE, die von Leo Kirch im Jahr 2000 gegründet wurde

Und Senderchef Daniel Rosemann ergänzt: „Die 'Paar Wars'-Kampagne ist außergewöhnlich, überraschend und ein absolutes Highlight, das in die Umbenennung von SAT.1 für einen ganzen Tag in Schmitz.1 gipfelt. Es hat noch nie ein Künstler den Sender-Namen gekapert. Ralf Schmitz ist für mich der Inbegriff der Impro-Comedy und sein feiner Witz spiegelt sich in jedem Element wider.“

Ralf Schmitz arbeitet jetzt für Sat.1. Foto: imago images/Horst Galuschka

