Paukenschlag bei Sat.1: Quizshow feiert Rückkehr im August

Fans haben allen Grund zur Freude, denn Sat.1 bringt die beliebte Quizshow „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ zurück auf die TV-Bildschirme. Die vierte Staffel startet am 28. August und wird wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Diese Rückkehr folgt auf die Musikshow „Hast du Töne?“, die Mitte Juli ihren Anfang nahm.

Noch ist unklar, wie viele Ausgaben der neue Durchgang umfassen wird. Doch es wird erwartet, dass der Sender das Format wieder über einen längeren Zeitraum streckt. Die vorherige Staffel lief von Oktober 2024 bis April 2025 und umfasste 22 Folgen. Pausen gab es vor allem rund um Weihnachten sowie Ende Januar und Anfang Februar und Mitte März.

Sat.1: Bewährtes Konzept beim „1% Quiz“ bleibt unverändert

Das Konzept des „1% Quiz“ bleibt auch in der neuen Staffel unverändert. Quizmaster Jörg Pilawa stellt den 100 Kandidat:innen die Frage, wie clever sie im Vergleich zum Rest Deutschlands sind. Dafür werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Die Show erreicht ihren Höhepunkt, wenn es darum geht, wer die allerletzte Frage richtig beantwortet – eine Lösung, die nur 1% der Deutschen kennen.

Der Gewinner dieser Folge darf sich auf einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro freuen. Mit dieser Sendung konnte Sat.1 in der Vergangenheit große Quoten-Erfolge feiern. Die ersten drei Staffeln erreichten in der Zielgruppe regelmäßig mehr als 9 Prozent Marktanteil und durchschnittlich rund 1,5 Millionen Zuschauer.

Neben dem „1% Quiz“ wird Jörg Pilawa nach dessen Rückkehr auch wieder für Sat.1 im Einsatz sein. Einen Tag nach der Premiere der neuen Staffel wird er gemeinsam mit Michelle Hunziker die Show „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ präsentieren. Da eine Ausgabe nicht ausreicht, folgt bereits einen Tag später eine zweite Live-Show.

