Sat.1-Zuschauer starten Petition – Sender muss sich dem Wunsch beugen

Eigentlich hatten die Entscheider bei Sat.1 bereits einen Entschluss gefasst. Ein Format, bei dem es ordentlich zur Sache ging, sollte abgeschafft werden. Die Rückkehr ins TV war damit eigentlich ausgeschlossen.

Doch es kam alles anders. Weil die Zuschauer eine Petition starteten und die Nachfrage in den sozialen Medien unfassbare Dimensionen annahm, beugte man sich den Wünschen, wie Sat.1-Senderchef Marc Rasmus jetzt verriet.

Sat.1: Eigentlich sollte es keine Rückkehr geben

Die Zukunft von „Promis unter Palmen“ war eigentlich besiegelt. Nach zwei Staffeln in den Jahren 2020 und 2021 sollte Schluss mit dem Reality-Format sein. Grund dafür waren Mobbing in der ersten Staffel und homophobe Äußerungen in der zweiten Staffel. Letztere wurde aufgrund des plötzlichen Todes von Teilnehmer Willy Herren ohnehin nicht zu Ende ausgestrahlt.

+++ „Promi Big Brother“: Es ist offiziell – SIE sind 2024 dabei +++

2022 versuchte es Sat.1 dann mit einem Nachfolger, der den Titel „Club der guten Laune“ trug. Gut an kam das Format bei den Zuschauern allerdings nicht und so musste es anderen Programm-Punkten weichen.

Zuschauer haben Erfolg mit ihrer Petition

Das TV-Publikum vermisste unterdessen „Promis unter Palmen“. Die Nachfrage nach einer Rückkehr der Reality-Show nahm vor allem online immer größeren Ausmaß an. In einer Pressekonferenz anlässlich der neuen „Promi Big Brother“-Staffel erklärte Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: „Die Rufe waren echt laut. Das Format wurde wirklich sehr oft angesprochen.“

Fans hätten sogar eine Petition gestartet, mit dem Ziel, das Format zurückzubringen. Die Reaktion von Rasmus? „Dann muss man doch sagen, wir bringen es zurück“, gesteht der Senderchef und fackelte nicht lange. Bereits vor einigen Wochen wurde verkündet, dass „Promis unter Palmen“ 2025 ins TV zurückkehrt.

Der Wunsch der Fans wurde erhöht. Kommentare im Internet und Petitionen können also durchaus etwas bewirken, wie sich hier wieder zeigt.