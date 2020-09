Sat.1-„Promiboxen“: Nasenbluten und Veilchen – Carina Spack nimmt brutal Rache an Jade Übach „Kein Respekt“

Beim „großen Sat.1-Promiboxen“ treten am Freitagabend Carina Spack und Jade Übach gegeneinander an.

Zwischen diesen beiden Kandidatinnen knallt es am Freitagabend beim Sat.1-„Promiboxen“ so richtig. Carina Spack will ein für allemal klarmachen, wer das Sagen hat, und stellt sich ihrer Erzfeindin Jade Britani Übach.

Die beiden Reality-TV-Stars verbindet ein ewiger Zickenzoff. Weil sich Jade an Carinas Freund ranmacht, will die 24-Jährige ihr beim Sat.1-„Promiboxen“ in Köln einen ordentlichen Schlag verpassen.

Sat.1-„Promiboxen“: Carina Spack verteidigt ihre Beziehung

Auf diesen Sat.1-„Promiboxen“-Kampf haben viele Menschen gewartet: Carina Spack will sich für das Liebes-Drama zwischen ihr, ihrem Freund Serkan und Jade Britani Übach rächen.

Jade hingegen will, dass Carina endlich die Rechnung für ihr respektloses Verhalten bekommt. Die 24-Jährige aus Recklinghausen hat zuletzt bei „Promis unter Palmen“ für mächtig Ärger gesorgt, als sie sich am Mobbing von Claudia Obert beteiligt hat. Anschließend haben einige Unternehmen sogar schlagartig die Zusammenarbeit mit Carina beendet.

Wer ist hier also im Recht? Schon vor dem Kampf spuckt Carina Spack große Töne: „Ich trete heute für alle Frauen an, die wissen, wie scheiße es ist, wenn sich eine dritte Person in die Beziehung mischt.“ In ihrem eigenen Diss-Song gegen Jade singt Carina: „Du willst meinen Mann, doch er hat Geschmack.“ Im Interview vor dem Fight sagt Carina: „Sie macht das auch noch in der Öffentlichkeit, da merkt man, dass sie kein Respekt und Scham vor sich selbst hat.“

------------------

Das ist Carina Spack:

Carina Spack wurde am 14. Juni 1996 geboren

Bekannt wurde sie im Jahr 2018 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“

Im Jahr 2018 und 2019 war sie im Spin-off „Bachelor in Paradise“ zu sehen gewesen

Seit 2019 ist sie mit Serkan Yavuz liiert

Im März 2020 nahm sie an der Reality-TV-Show „Promis unter Palmen“ teil, wo sie durch den Mobbing-Skandal um Claudia Obert negativ aufgefallen war

------------------

So brutal ist der Kampf zwischen Carina Spack und Jade Übach

Carina Spack meint es ernst: Nachdem der erste Gong ertönt, hämmert sie drauf los. Dann traut sich Jade Übach und zielt gekonnt auf Carinas Nase. So wie es aussieht, scheint es jedoch zunächst ausgeglichen zu sein. Die Trainer der Blondinen haben die beiden vorab als gleichstark eingeschätzt.

Während Carina in der zweiten Runde mit gesenktem Kopf blind drauflosschlägt, holt Jade immer wieder aus und haut ihrer Kontrahentin ins Gesicht. So eine wirkliche Deckung haben jedenfalls beide Frauen nicht. Stattdessen schlagen sie unentwegt aufeinander ein. Hier und da sitzt ein Treffer, sodass sogar Jades Nase zu bluten beginnt.

In der dritten Runde scheint Carina Spack, die inzwischen ein Veilchen im Gesicht trägt, noch einmal all ihre Kräfte zusammengenommen zu haben und prügelt auf Jade ein. „Die Masse an Treffern ist überwältigend“, heißt es in der Sat.1-Show. Und auch in der vierten Runde scheint Carina ihre ganze Wut an Jade auszulassen. Immer wieder trifft sie die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin mitten ins Gesicht.

------------------

Weitere Promi-News:

Sat.1: Comeback vom Promiboxen – DIESE Stars steigen in den Ring!

Promis unter Palmen: Carina Spack mobbt Claudia Obert aus Show – das hat bittere Konsequenzen

„Bachelor in Paradise“ auf RTL: Carina aus Recklinghausen treibt einen Keil zwischen die Rosenbrüder

------------------

Kampfrichter entscheiden: Carina Spack gewinnt den Zickenkrieg

Leicht benommen torkeln die zwei Frauen durch den Ring. Gegen Ende ist den beiden ziemlich die Kraft ausgegangen. Jetzt zählt nur noch das Urteil der Kampfrichter.

Das Ergebnis: Carina Spack hat den Kampf gewonnen.

Ob Jade Übach noch immer der Meinung ist, dass sie die richtige Frau für Serkan ist? Vor dem Kampf hat sie behauptet: „Ich will einen Schlussstrich ziehen.“ Doch dieser Zickenkrieg scheint auch nach dem Fight noch lange nicht begraben zu sein. Noch bevor es zu einem Interview mit der Verliererin kommen kann, verlässt Jade den Ring.