Sat.1 enthüllt „Promi Big Brother“-Bewohner: Zuschauer auf 180 – „Ihr lernt echt nichts dazu“

Darauf haben die Fans lange gewartet: Nachdem bereits einige erste Infos zur neuen Staffel von „Promi Big Brother“ rausgesickert waren, macht es Sat.1 nun offiziell.

Am Freitag stellte der Sender die ersten Bewohner der diesjährigen Promi-Sternchen vor, die sich in den legendären TV-Container wagen. Doch die Zuschauer sind alles andere als begeistert vom Sat.1-Cast.

Sat.1: Diese Stars machen bei „Promi Big Brother“ mit – Zuschauer auf 180

Die Ankündigung von Sat.1 lautet: „Zum Anpfiff der Jubiläumsstaffel ziehen diese Promis bei „Promi Big Brother“ ein!“ Es sind:

Menderes (DSDS-Kultkandidat)

Doreen Steinert (Ex-„Popstars“-Gewinnerin und Ex von Sido)

Micaela Schäfer (Ex-GNTM-Kandidatin und Erotik-Model)

Jörg Knör (Komiker)

Jennifer Iglesias (Ex-„Love Island”-Teilnehmerin)

Rainer Gottwald (Box-Manager)

Eine Mischung aus diversen TV-Formaten also. Doch für einige Zuschauer der Reality-Show ein Dorn im Auge. So schreibt ein „Promi Big Brother“-Fan auf Instagram: „Noch von keinem gehört außer Menderes und Micaela.“ Andere Kommentare lauten: „Wie in jedem Jahr, kann man sich nur fragen… wer um Himmels willen sind diese Leute?!“, „Wenn da nichts Besseres nachkommt, bin ich raus. Hab mich so drauf gefreut, ich kenne keinen“ oder „Das ist also ein Teil eurer hoch gelobten Jubiläumsstaffel? Herje, ihr lernt echt nichts dazu.“

Sat.1 enthüllt „Promi Big Brother“-Bewohner. Foto: Sat.1/Marc Rehbeck

Sat.1: „Promi Big Brother“-Star Micaela Schäfer verspricht heiße Dessous

In der Tat geht Sat.1 mit dem Format in die zehnte Runde und feiert somit Jubiläum. Am 18. November geht es im Rahmen einer vierstündigen Auftaktshow los. Und es gibt auch einige Fans, die sich bereits freuen: „Ich freue mich auf Menderes“, „Ich freu mich drauf, auch nicht so Bekannte kennenzulernen“ oder „Wie geil ist das denn, ich freu mich mega drauf“, lauten ein paar weitere Zuschauer-Stimmen.

Vor allem Fans von Micaela Schäfer dürfen gespannt sein. Das Nackt-Model verrät bereits: „Auf meiner Packliste stehen bislang nur Dessous.“