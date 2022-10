Sat.1-Star enthüllt kriminelle Vergangenheit: „Nicht stolz darauf, was wir mit anderen gemacht haben“

Damit haben die Zuschauer von Sat.1 sicherlich nicht gerechnet. Der „The Taste“-Coach Tim Raue offenbart erschreckende Details aus seiner Vergangenheit. So rücksichtslos kennt man den Sternekoch gar nicht.

Während er in der Sat.1-Kochshow stets hilfsbereit auftritt, um seinen Kandidaten zum Sieg zu verhelfen, soll Tim Raue in seiner Jugend bewusst Menschen das Leben schwer gemacht haben. Auch vor brutalen Übergriffen sollen seine Freunde und er nicht zurückgeschreckt haben.

Sat.1-Star Tim Raue war Teil einer „sehr gewaltbereiten“ Jugendgang

Heute strahlt Tim Raue nichts als Professionalität aus – mit einer Prise Humor, die ihn nicht nur in der Gastro-Szene, sondern auch dem Showbusiness zum Liebling aller macht. Im Jahr 2012 ist sein Restaurant „Tim Raue“ in Berlin-Kreuzberg mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Seit 2019 ist der Berliner als aufrichtiger Mentor der Kandidaten bei „The Taste“ zu sehen.

So viel Vernunft hat der 48-Jährige allerdings nicht immer an den Tag gelegt. Im „prisma“-Interview spricht der Fernsehstar nun erneut über seine kriminelle Vergangenheit: „Es gab Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre eine Reihe sehr gewaltbereiter Jugendgangs in Berlin. Die Schlimmste waren die ’36 Boys‘ aus Kreuzberg. Da gehörte ich dazu.“ Dabei sei er der einzige Deutsche gewesen, der sich in der Gruppe zwischen „Türken, Kurden, Araber und einem Griechen“ eingegliedert hat.

Sat.1-Koch stieg erst im zweiten Lehrjahr aus der Gang aus

Die Zeit auf den Straßen Berlins hat ihre Spuren bei Tim Raue hinterlassen. Dennoch kann der TV-Koch auch Positives aus dieser Erfahrung ziehen. „Ich bin nicht besonders stolz darauf, was wir mit anderen Menschen gemacht haben. Das einzig Gute war, dass ich in dieser Zeit Durchsetzungsvermögen gelernt habe. Das half mir in der Küche manchmal weiter“, erklärt er.

Tatsächlich soll er auch noch Teil der Gang gewesen sein, als er das Kochen zu seinem Beruf gemacht hat. „Die Wende kam, als ich mit 19 in der Disko meine Frau kennenlernte. Da war ich im zweiten Lehrjahr“, gesteht Tim Raue gegenüber „Prisma“. Es scheint fast so, als hätte seine Ex-Ehefrau Marie-Anne ihn damals aus dem dunklen Loch herausgerettet.

Inzwischen gehen Tim Raue und Marie-Anne getrennte Wege. Der Sternekoch ist seit Juli 2017 mit der Journalistin Katharina Wolschner verheiratet. Und auch die „36 Boys“ gehören der Vergangenheit an. Die Jugendbande hat sich Anfang der 2000er-Jahre aufgelöst.