Sat.1: Achtung, Programmänderung! Kult-Format muss an Weihnachten weichen

Die Festtage rücken immer näher. Während sich die einen schon darauf freuen, endlich wieder die großen Klassiker wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder „Kevin – Allein zu Haus“ sehen zu können, dürfte das Sat.1-Programm an Weihnachten bei anderen auch für enttäuschte Gesichter sorgen.

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember hat Sat.1 seinen regulären TV-Plan komplett über den Haufen geworfen. Ein Kult-Format, an das sich treue Zuschauer längst gewöhnt haben, fällt dabei raus.

Sat.1 streicht „Frühstücksfernsehen“ aus dem Programm

Es gibt wohl kein Magazin bei Sat.1, das sich so sehr etabliert hat wie das „Frühstücksfernsehen“. Ein Morgen ohne Marlene Lufen, Daniel Boschmann und Co. erscheint den Fans der Sendung mittlerweile unvorstellbar. Selbst an Sonntagen starten die Zuschauer nun schon mit den Moderatoren des Morgenmagazins in den Tag.

Doch an Weihnachten fällt das Kult-Format gleich zweimal aus. Statt einer neuen „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe zeigt Sat.1 am Sonntag, den 25. Dezember, um 9 Uhr den Animationsfilm „Der Polarexpress“. Die Ausstrahlung beginnt jedoch laut Programmplan des Senders schon um 7.50 Uhr.

Weihnachten bei Sat.1: Diese Filme ersetzen das „Frühstücksfernsehen“

Und auch am zweiten Weihnachtstag (Montag, den 26. Dezember) fällt das „Frühstücksfernsehen“ aus. Zum eigentlichen Sendetermin des Morgenmagazins präsentiert der Sender Folgen der Polizistenserie „Auf Streife“. Ab 6.50 Uhr läuft dann die Free-TV-Premiere von „Santas kleiner Helfer“, eine Komödie aus dem Jahr 2015. Im Anschluss daran zeigt Sat.1 den Oscar-nominierten Animationsfilm „Kung Fu Panda“.

Während sich die „Frühstücksfernsehen“-Fans also bis Dienstag, den 27. Dezember, gedulden müssen, dürften sich die Moderatoren des Formates durchaus darüber freuen, endlich auch mal ausschlafen zu können und die Feiertage mit ihren Liebsten zu verbringen.