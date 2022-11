Sat.1-Star erleidet Horror-Unfall: „Hat mich einen Finger gekostet“

Schon allein bei der Erzählung muss man schmerzverzerrt die Augen zukneifen. Erstmals berichtet Sat.1-Star Ottfried Fischer von seinem Unfall, nach dem ihm ein ganzer Finger abgetrennt werden muss.

Ottfried Fischer ist den Sat.1-Zuschauern vor allem als „Bulle von Tölz“ bekannt. Für seine Rolle als Hauptkommissar „Benno Berghammer“ wurde er gleich viermal mit der Romy ausgezeichnet. Doch seit dem Ende der Kult-Serie hat sich viel im Leben des Schauspielers verändert.

Sat.1-Star Ottfried Fischer ist an Rollstuhl gefesselt

Von 1996 bis 2009 ist Ottfried Fischer als „Bulle von Tölz“ aufgetreten, die wohl erfolgreichste Rolle seiner Schauspielkarriere. Parallel dazu begeistert er im Programm der ARD als „Pfarrer Braun“, bis die Krimireihe 2013 ihr Ende findet. Wovon die Zuschauer jedoch nichts ahnen, ist der Kampf, den der Sat.1-Star hinter den Kulissen mit sich selbst ausmachen muss.

Im Jahr 2008 macht Ottfried Fischer seine Parkinson-Erkrankung erstmals öffentlich. In seinen Sendungen damals merkt man dem Kabarettisten davon allerdings nur wenig an. In den vergangenen Jahren hat sich der Gesundheitszustand des TV-Stars jedoch deutlich verschlechtert. Inzwischen ist der einstige „Bulle von Tölz“ auf einen Rollstuhl angewiesen.

Ottfried Fischer wurde durch die Sat.1-Krimiserie „Der Bulle von Tölz“ berühmt. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Eine Arthrose im Knie verhindere, dass er lange Strecken zu Fuß gehen könne, wie Fischer der „Frau im Spiegel“ berichtet. Vor wenigen Monaten kommt es dann jedoch zu einem erschreckenden Unfall mit seinem Rollstuhl.

Sat.1-Gesicht verliert Finger: „Hing nur noch an einem Fetzen“

„Ich bin sportlich eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlanggeschrammt. Das Pech: Der kleine Finger war dazwischen. Hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen“, erzählt Ottfried Fischer im „Bild“-Interview.

Der Bayer nimmt die Situation überraschend gelassen. Er habe lieber „die drei Zentimeter“ entbehrt, als wochenlang einen lästigen Verband tragen zu müssen. Als einen Schicksalsschlag bezeichnet der Schauspieler seinen Unfall nicht. Denn: Ottfried Fischer hat schon weitaus Schlimmeres erlebt.

Den wohl herausforderndsten Kampf hat er vor einigen Jahren erlitten: Erst erleidet Fischer eine Blutvergiftung, dann liegt er sogar im Koma. „Ich weiß, dass ich dem Tod sehr nahe war“, gesteht der Sat.1-Kultstar.