Sat.1: Comeback vom Promiboxen – DIESE Stars steigen in den Ring!

Zwei Promis, die sich in einem Ring mit den Fäusten die Köpfe einschlagen, und das live im TV – Sat. 1 bringt es zurück, das Promiboxen!

Nach sechs Jahren Pause kehrt das Promiboxen zurück auf die deutschen Fernsehgeräte. Wer sich bei Sat. 1 in den Ring steigt, ist jetzt auch bekannt.

Sat. 1: Neuauflage vom Promiboxen – DIESE Stars sind dabei

Stefan Raab machte 2001 den Auftakt der Promibox-Geschichte. Der Entertainer stieg gegen die Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring und kassierte richtig. 2002 übernahm RTL und ließ zwei Promis gegeneinander antreten. Nach drei Jahren war aber wieder Schluss.

2007 traute sich Stefan Raab erneut gegen Regina Halmich, aber war wieder chancenlos. 2012, 2013 und 2014 wechselten sich die Sender Pro Sieben und Sat. 1 ab. Nach sechs Jahren Pause wird jetzt eine Neuauflage des Formates gestartet – und zwar gleich doppelt.

Georgina Fleur stieg 2013 in den Ring und verlor. Foto: imago stock&people

Die bisherigen Duelle beim Promiboxen auf Sat.1/Pro Sieben:

2012:

Daniel Aminati – Nico Schwanz

– Nico Schwanz Jay Khan – Martin Kesici

– Martin Kesici Indira Weis – Micaela Schäfer

– Micaela Schäfer Lars Riedel – Jared Hasselhoff

2013:

Georgina Fleur – Marlene Tackenberg („Jazzy“)

Mola Adebisi – Sebastian Deyle

– Sebastian Deyle Rocco Stark – B-Tight

– B-Tight Nadja Abd el Farrag – Tessa Bergmeier

Daniel Aminati – Mehrzad Marashi

2014:

Christian Tews – Jan Kralitschka (unentschieden)

Thorsten Legat – Trooper Da Don

– Trooper Da Don Melanie Müller – Jordan Carver

– Jordan Carver Lucas Cordalis – Marcus Schenkenberg

Promiboxen zur Prime-Time

Am 18. September und am 25. September wird das Promiboxen jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr stattfinden. Für den ersten Abend sind die drei Duelle bereits bekannt: Matthias Mangiapane und Julian F.M. Stoeckel treten gegeneinander an. Danach trifft Carina Spack auf Jade Britani Übach und zum Abschluss kämpft Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel. Am 25. September steigen unter anderem Helena Fürst und Giulia Siegel in den Ring.

Helena Fürst tritt beim Promiboxen auf Sat.1 an Foto: imago/Andreas Weihs

Die Regeln sind recht simpel: Die Männer kämpfen fünf Runden lang jeweils zwei Minuten gegeneinander. Die Frauen stehen über vier Runden im Ring. Eine Runde dauert anderthalb Minuten. Wie Sat. 1 mitteilte, wird alles unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden.

Wer sind die Promis, die in den Ring steigen?

Matthias Mangiapane ist ein Reality-TV-Star. Er war bei Serien wie „Ab ins Beet“ oder „Hot oder Schrott“ dabei. Gemeinsam mit seinem Mann Hubert Fella nahm er am „Sommerhaus der Stars“ teil. 2018 war er im „Dschungel Camp“, 2020 bei „Promis unter Palmen“. Sein Gegner Julian F.M. Stoeckel ist ein deutscher „It-Boy“. Er war 2014 im Dschungel.

Im zweiten Duell kommt es zum „Bachelor“-Duell. Carina Spack und Jade Übach kämpften beide um die Rosen, jetzt fliegen die Fäuste. Die Beiden haben eine Vorgeschichte. Bei „Bachelor in Paradise“ buhlten sie um die Liebe von Serkan Yavuz. Carina Spack ist noch heute mit Serkan zusammen.

Marcellino Kremers war Kandidat bei „Love Island“ und flimmert momentan bei „Kampf der Realitystars“ über die TV-Geräte. Sein Gegenüber Stephan Jerkel ist ebenfalls bei „Kampf der Realtiystars“ dabei. Er wurde bekannt durch die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland.“ (fs)