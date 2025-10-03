„Promi Big Brother“ als willkommene Ablenkung – Sat.1-Star Jochen Schropp steckt in Ehekrise

Jochen Schropp (46) zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern von Sat.1. Ab Montag (6.Oktober) moderiert er wieder „Promi Big Brother“, DAS Reality-Aushängeschild des Senders. Doch während er beruflich glänzt, sieht es privat weniger rosig aus: Der Moderator steckt in einer Ehe-Pause mit Ehemann Norman. Nach drei Jahren Ehe haben die beiden eine „Trennung auf Zeit“ beschlossen. Norman lebt aktuell in den USA, während der Sat.1-Moderator sich in Deutschland voll in seine Projekte stürzt.

Parallel zur Moderation von „Promi Big Brother“ ist Schropp auch in der neuen ARD-Serie „naked“ zu sehen. Dort verkörpert er ausgerechnet einen Mann in einer stabilen Beziehung – ein deutlicher Kontrast zu seiner eigenen Lebenssituation. In Interviews verriet der Sat.1-Star, dass er in der Vergangenheit selbst toxische Beziehungsmuster erlebt habe: „Am ehesten ließe es sich wohl als eine Form von Gaslighting beschreiben.“ Welche Partnerschaft er damit meint, ließ er offen.

Sat.1-Moderator spricht über toxische Liebe

Trotz privater Krise bleibt Jochen Schropp seiner Rolle als Sat.1-Aushängeschild treu. Im Gespräch betont er, wie wichtig es sei, problematische Dynamiken in Beziehungen sichtbar zu machen. Seine Serie „naked“ (ab 2. Oktober in der ARD) erzählt von Sexsucht und destruktiven Mustern. Jochen Schropp gefällt daran besonders, dass die homosexuelle Partnerschaft die gesündeste der gesamten Story ist. „Ein wichtiges Zeichen gegen Klischees“, so der Sat.1-Moderator.

Auch bei „Promi Big Brother“ will er wieder Haltung zeigen. Die Show lebt von Konflikten und Extremen, doch Sat.1-Bekanntheit Jochen Schropp gelingt es immer wieder, Empathie und klare Worte zu verbinden. Für ihn sei das Publikum von Sat.1 ein besonderer Rückhalt, gerade in Zeiten persönlicher Turbulenzen.

Konzentration auf Karriere und Zukunft

Privat sind die Weichen noch nicht gestellt – beruflich aber ist Jochen Schropp so gefragt wie selten. Neben „Promi Big Brother“ hofft er, bald wieder größere Rollen als Schauspieler zu übernehmen. „Die Schauspielerei ist meine erste große Liebe“, gesteht der Sat.1-Moderator.

Für seine Fans bedeutet das: Auch wenn es in Schropps Ehe gerade kriselt, bleibt er auf der Sat.1-Bühne präsent wie eh und je. Und vielleicht zeigt er gerade dadurch, dass auch in schwierigen Phasen Leidenschaft, Ehrlichkeit und beruflicher Fokus neue Kraft geben können.

Die täglichen Live-Shows von Promi Big Brother (PBB) 2025 starten am 6. Oktober und laufen Montag und Dienstag um 20:15 Uhr sowie Mittwoch bis Sonntag um 22:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Zusätzlich wird am 4. Oktober ein 24-Stunden-Livestream auf Joyn gestartet, der bereits die ersten Bewohner zeigt.