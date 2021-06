Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner startet herzerwärmende Aktion zur EM – „Menschlichkeit an erster Stelle“

Was für eine herzerwärmende Aktion von Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner!

Ruth Moschner ist bekannt für ihre flotten Sprüche und ihre fröhliche Art. Doch jetzt bewies die beliebte Sat.1-Moderatorin: Sie kann auch ernste Töne anschlagen!

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner hat eine wichtige Botschaft

Aktuell ist die Blondine Montag- bis Freitagabend in der Sat.1-Show „Buchstaben-Battle“ zu sehen. Doch die 45-Jährige moderierte bereits die Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“ oder ist Teil des Rate-Teams bei der Pro7-Show „The Masked Singer“.

------------------

Das ist Ruth Moschner:

Ruth Isabel Moschner wurde am 11. April 1976 in München geboren

Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie im Alter von 10 Jahren bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“

Von März 2004 bis Mai 2005 moderierte Ruth die RTL2-Show „Big Brother“

Im Jahr 2007 saß sie neben Dieter Bohlen und André Sarrasani in der Jury von „Das Supertalent“

Von 2014 bis 2018 moderierte Ruth Moschner die Vox-Sendung „Grill den Henssler“

Seit Juli 2019 ist sie Teil des deutschen „The Masked Singer“-Rateteams

Bei Sat.1 moderiert Ruth Moschner seit Oktober 2020 das „Buchstaben Battle“

----------------

Doch Ruth Moschner ist nicht nur ein Moderations-Talent. Die gebürtige Münchenerin unterhält auch auf ihrem Instagram-Account ihre rund 370.000 Follower regelmäßig. Und ihre hohe Reichweite nutzte sie jetzt für eine Sache, die ihr besonders am Herzen liegt.

Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner schlägt ernste Töne an

„Zeigt dem DFB-Team und Ungarn, dass Menschlichkeit im Fußball an erster Stelle steht und taucht euer Profilbild in Regenbogenfarben!“, postet Ruth Moschner in ihrer Instagram-Story. Ihre wichtige Botschaft versieht sie zusätzlich mit einem Bild der Münchener Allianz-Arena. Diese ist in kunterbunten Regenbogen-Farben gefärbt.

So soll die Allianz-Arena beim Spiel Deutschland gegen Ungarn aussehen. Foto: IMAGO / Sven Simon

Natürlich hat Ruth Moschner auch selbst ihr Instagram-Profilbild geändert. Auch hier ist jetzt ein Foto der kunterbunten Allianz-Arena zu sehen.

Sat.1: Ruth Moschners Botschaft hat einen ganz bestimmten Hintergrund

Zum Hintergrund: Die Stadt München will beim letzten EM-Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn (Mittwoch, 23. Juni um 21 Uhr), dass die Außenhülle der Münchener Arena während des Spiels in kunterbunten Regenbogenfarben leuchtet.

-----------------

Dadurch will man ein Zeichen setzen für eine bunte und vielfältige Gemeinschaft und Protest an der homo- und transfeindlichen Haltung der ungarischen Regierung üben. Die UEFA muss den Plänen aber noch zustimmen.

Ein Zeichen wurde unter anderem dank Ruth Moschner jedenfalls schonmal gesetzt.

Unsere Redaktion hat euch mal gefragt, wie ihr eigentlich zu der bunten Stadion-Aktion steht. Was dabei herausgekommen ist, kannst du hier nachlesen. (cf)